La tendenza in corso sul titolo è ribassista, ma la strada per il futuro è ancora al ribasso. Infatti, per completare la figura le azioni Expert.ai devono perdere almeno il 20%. Tutto si deciderà nelle prossime settimane quando, finalmente, si dovrebbe capire cosa farà il titolo in prossimità del supporto in area 2,31 euro. Permane, quindi, la situazione di incertezza di cui avevamo parlato in un report precedente.

Sono ormai 8 settimane, infatti, che le quotazioni stanno combattendo con il supporto in area 2,31 euro. Numerosi tentativi di rompere sono andati a vuoto e questo cosa dovrebbe favorire i rialzisti. Tuttavia non si vedono segnali di acquisto ne’ del BottomHunter ne’ del Signal Indicator. La prossima chiusura settimanale, quindi, potrebbe avere un forte impatto sul futuro di Expert.ai.

Una chiusura di settimana inferiore a 2,31 euro (II obiettivo di prezzo) aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista fino al III obiettivo di prezzo in area 1,90 euro dove dovremmo assistere a un’inversione rialzista.

Per un’inversione rialzista, invece, la tenuta di area 2,31 euro non è sufficiente. Per avere una conferma in tal senso bisognerà attendere una chiusura settimanale superiore a 2,8 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi prima verso area 3,02 euro e a seguire verso area 3,38 euro, prima, e area 3,75 euro, poi.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista della valutazione il titolo non è messo molto bene. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Expert.ai sono sopravvalutate. Inoltre la redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili e costituisce uno dei suoi punti deboli.

Indicazioni diverse, invece, arrivano dalle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 117% circa.

Da notare che sebbene molto diverse tra loro, le raccomandazioni sono tutte positive. Quella più ottimistica esprime una sottovalutazione del 170%, quella più conservativa, invece, una sottovalutazione del 60%.

Per completare la figura le azioni Expert.ai devono perdere almeno il 20%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Expert.ai (ex Expert System) (MIL:EXAI) ha chiuso la seduta del 16 novembre a quota 2,315 euro in rialzo dello 0,45% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale