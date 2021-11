Avevamo visto come eliminare i grassi e controllare gli zuccheri con la tisana alla cannella, sfruttando i benefici di questa spezia. Adesso che tornano le fredde serate e ci accoccoliamo sul divano, nulla di meglio di un’ottima tisana che ci scalda anche psicologicamente. Sono davvero tantissime le varietà in commercio e sempre di più quelle davvero gustose. Sono decisamente passati i tempi in cui quando si pensava al decotto o alla tisana, il gusto e il piacere erano un’altra cosa. E a proposito di questi rimedi, c’era una volta la tisana preferita delle nonne e che penserebbe a proteggere il fegato avviando la digestione. La riproponiamo ai nostri Lettori che abbiano voglia di prendersi cura della propria salute.

Care botteghe di una volta

Chissà quanti dei nostri Lettori ricorderanno con piacere le antiche botteghe di città di una volta. Quelle che quando entravamo, sentivamo il profumo delle erbe, delle spezie e delle caramelle. Tutto racchiuso in enormi boccioni di vetro, custoditi dietro ai banconi in legno di questi empori che assomigliavano a quelli del vecchio West. Qui le nostre nonne, si facevano spesso preparare degli infusi di erbe perfetti per aiutare la digestione. Oggi, tutto questo non c’è più, in compenso c’è la comodità di poter acquistare le tisane già pronte al supermercato, in erboristeria e persino su Internet.

C’era una volta la tisana preferita delle nonne e che penserebbe a proteggere il fegato avviando la digestione

La tisana che le nostre nonne utilizzavano per il fegato e la digestione era a base di tarassaco. Ma non mancavano nemmeno quelle al carciofo o alla semplicissima liquirizia. Vediamo come preparare la tisana al tarassaco e quali sarebbero le proprietà di questa erba.

Nell’antichità il tarassaco, o dente di leone, era molto conosciuto e utilizzato anche per un semplice mal di stomaco. Le ricerche scientifiche moderne starebbero dimostrando gli effetti realmente benefici di questo fiore sulla nostra salute. Così come sottolineato in questo studio che riportiamo.

Già pronta o in arrivo dal campo

Possiamo preparare l’infuso di tarassaco direttamente con le bustine pronte in vendita anche nei supermercati. Ma se vogliamo approfittare delle foglie e dei fiori che possiamo trovare ancora in campagna, ecco come fare:

prendiamo una tazza d’acqua e scaldiamola anche nel microonde;

deponiamo i fiori e le foglie fresche in una terrina e versiamo sopra l’acqua;

lasciamo in infusione per qualche minuto;

filtriamo e aggiungiamo eventualmente del limone e un po’ di zucchero.

