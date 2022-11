Nuove offerte di lavoro per diplomati e laureati con assunzioni a tempo indeterminato, ecco dove

Tempi duri per chi è alla ricerca di lavoro. Il coronavirus prima e la guerra in Ucraina poi non hanno di certo favorito l’inserimento nel mondo del lavoro di chi è in cerca di occupazione. Ad ogni modo, seppur a rilento, le opportunità per diplomati e laureati si susseguono ed è il caso di tenersi sempre informati per “afferrare al volo” l’occasione della propria vita. A tal proposito, conoscere qualche consiglio per trovare lavoro in Italia in poche mosse può tornare utile in qualsiasi momento.

Per crescere e migliorare i servizi, diversi atenei italiani sono in continua ricerca di nuove figure professionali. Dopo il bando di concorso pubblico presso l’Università degli Studi di Siena (a cui è ancora possibile candidarsi), arrivano nuove offerte di lavoro per diplomati e laureati anche nel Lazio.

Due bandi di concorso

L’Università degli Studi – La Sapienza di Roma, il 4 novembre scorso, ha pubblicato due bandi di concorso pubblico (categoria C1 e D1) rivolti ai laureati ma anche ai diplomati. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

I due concorsi pubblici si riferiscono a:

20 posti di categoria C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche.

23 posti di categoria D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche.

Entrambi i concorsi si divideranno in due prove, una scritta e l’altra orale.

Titoli di studio per accedere alle nuove offerte di lavoro per diplomati e laureati

Per il concorso riferito alla categoria C1 è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per il concorso riferito alla categoria D1 è richiesto il diploma di laurea vecchio ordinamento, o equivalenti. Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, in: Informatica, Matematica, Fisica, Ingegneria elettrica, Ingegneria delle telecomunicazioni. Ed ancora Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica, Scienze dell’informazione, Statistica e Informatica per l’azienda. In alternativa la Laurea triennale nelle classi: 09 o L-8 Ingegneria dell’Informazione, 10 o L-9 Ingegneria industriale, 25 o L-30 Scienze e tecnologie fisiche, 26 o L-31 Scienze e tecnologie informatiche, 32 o L-35 Scienze matematiche e che abbiano acquisito una esperienza lavorativa prestata con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, presso Pubbliche Amministrazioni, pertinente al posto messo a concorso, di durata pari ad almeno 2 anni.

Per entrambi i bandi di concorso, poi, sono richiesti dei requisiti standard, consultabili sul sito dell’Università.

Profili professionali richiesti

Per il bando di concorso della categoria C1, i candidati saranno chiamati a gestire le infrastrutture di rete locali, dei sistemi informatici di tipo client e server nonché delle applicazioni gestionali webbased.

Per il bando di concorso della categoria D1, invece, i candidati dovranno mostrare una buona capacità nella progettazione e gestione di un sistema informativo di media complessità.

Come candidarsi e quando scadono i due bandi di concorso?

Entrambi i bandi di concorso scadono il 5 dicembre 2022. Le domande di ammissione, sia per il concorso destinato ai laureati che quello per i diplomati, dovranno essere compilate e trasmesse tramite PEC.

Oltre alla domanda da compilare (presente sulla pagina web dedicata), il candidato dovrà inviare anche:

il Curriculum Vitae datato e firmato (in formato europeo ed in lingua italiana), a fini conoscitivi, che non costituirà oggetto di valutazione;

eventuale altra documentazione utile ai fini delle graduatorie.

Infine, per completare la procedura si dovranno pagare 10 euro di tassa di concorso.