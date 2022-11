2 valide alternative per sostituire l’olio d’oliva in cucina oltre al burro

L’olio d’oliva è un alimento molto pregiato dalle origini antiche. Un prodotto tipico dell’area mediterranea che tutti utilizziamo in cucina.

È estremamente versatile ed è fondamentale nella preparazione di molti piatti. Perfetto anche da utilizzare crudo e per condire la verdura, le classiche bruschette, ecc.

Benefici e proprietà dell’olio d’oliva per la salute e la pelle

L’olio d’oliva apporterebbe dei benefici molto importanti al nostro organismo. Oltre a contrastare i problemi cardiovascolari, potrebbe avere anche un’azione antibatterica.

Ma questo prodotto sarebbe un toccasana anche per la pelle. Grazie alle sue proprietà emollienti e nutritive, potrebbe idratare la cute e renderla morbida. Anche in caso di dermatite.

Inoltre le sue proprietà antiossidanti proteggerebbero la pelle dai radicali liberi e dall’invecchiamento. Applicato sulle labbra screpolate e sulle mani, aiuterebbe a renderle più morbide e nutrite.

Ecco 2 valide alternative per sostituire l’olio d’oliva senza rinunciare al sapore

Sappiamo, quindi, che l’olio d’oliva è, con l’aceto, il condimento per eccellenza. Ma se non possiamo usarlo, allora in commercio ci sono altri validi prodotti altrettanto saporiti.

Pensiamo subito al burro, un perfetto sostituto da usare anche per i dolci. Ma facciamo attenzione, utilizziamolo nelle preparazioni che non necessitano di una lunga cottura. Per la frittura, invece, usiamo il burro chiarificato, caratterizzato dall’assenza di caseina e acqua.

Ma l’olio d’oliva può essere facilmente sostituito con quello di noci. Questo prodotto si ricava dai gherigli del noce bianco e si utilizza molto nelle zone di montagna. Grazie al suo sapore delicato viene usato soprattutto a crudo e per condire le verdure, la pasta fredda e le insalate.

Ma facciamo attenzione, perché l’olio di noci diventa rancido molto facilmente. Quindi conserviamolo all’interno di bottiglie scure, lontano dalla luce e dalle fonti di calore.

Un’altra valida alternativa

Molti lo utilizzano per la cura del corpo, ma anche l’olio di mandorle dolci potrebbe essere utilizzato in cucina. Naturalmente dobbiamo acquistare quello per uso alimentare. Questo prodotto ha un sapore molto dolciastro ed è estremamente versatile, oltre ad avere un alto potere saziante. L’olio di mandorle si utilizza per condire le verdure e le insalate, per le marinate, ma anche per preparare delle fritture.

Possiamo usufruire di tutti i suoi benefici anche aggiungendone qualche cucchiaio al frullato. Il suo sapore delicato non altererà quello della nostra bevanda.

Quindi, ecco 2 valide alternative per sostituire l’olio d’oliva senza rinunciare al gusto. Naturalmente, in commercio troviamo anche altri prodotti che assolvono la stessa funzione. Pensiamo all’olio di avocado, a quello di vinaccioli (ricavato dai semi dell’uva), all’olio di sesamo, ecc.