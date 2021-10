L’Ariete è un animale che rappresenta le energie che fecondano la natura, un simbolo della primavera. Non è un caso che il segno zodiacale dell’Ariete segni l’equinozio di primavera e l’inizio della ruota zodiacale, dove l’Ariete è un simbolo di forza. Nell’approfondimento di oggi, dunque, ecco svelate le inaspettate caratteristiche degli Ariete che in pochissimi conoscono.

I nati sotto il segno dell’Ariete sono di norma delle persone molto intelligenti che hanno una grande capacità di adattamento. Sono anche, tuttavia, dei caratteri molto ostinati e irruenti. Qualità che sono influenzate dal pianeta predominante, Marte.

Il pianeta dominante è Marte

Il Sole, offre la sua vitalità ai nati sotto il primo segno dell’oroscopo. L’energia assorbita si trasforma in iniziative, progetti, idee accompagnate da tanto entusiasmo. Si tratta di individui capaci di infondere sicurezza a chi sta loro accanto. Spesso, però, ingannano loro stessi e gli altri, sottovalutando le loro forze.

Marte rende gli Ariete combattivi, pronti a sfidare il pericolo e i nemici. Queste caratteristiche rendono l’Ariete in grado di concentrarsi completamente per raggiungere i suoi obiettivi in breve tempo. L’Ariete possiede coraggio e audacia ma anche testardaggine e ostinazione. I suoi difetti sono principalmente la mancanza di riflessione e di costanza.

Da bambino, l’Ariete ama i giochi competitivi come tennis e calcio. Quelli che non amano studiare possono essere indirizzati in attività artigianali.

Sul lavoro l’influenza di Marte aiuta l’Ariete a vivere come su un campo di battaglia: le sue caratteristiche saranno, quindi, lo spirito d’iniziativa, l’azione, l’amore per il rischio. Le professioni legate al mondo dello sport, delle automobili e della carriera militare sono quelle più indicate. L’Ariete ha bisogno di libertà di movimento e indipendenza per avere successo.

Anche l’amore per l’Ariete è una battaglia che si può vincere o perdere. Questo segno si innamora improvvisamente e bastano un gesto o uno sguardo giusti ad affascinarlo.

Spesso la scelta del partner è impulsiva, quindi il rapporto sarà condizionato da frequenti discussioni. Le unioni più favorevoli sono con la Vergine, che soddisfa il bisogno di sicurezza dell’Ariete; con il Cancro, che attenua le smanie di onnipotenza del segno; con la Bilancia, che porta equilibrio nel rapporto; e con il Leone, che arricchisce la coppia con la sua sensualità innata.

