Il trucco risolve un gran numero di problemi e colma gran parte delle insicurezze di molte donne. Piccole imperfezioni sul viso, occhi troppo distanti o a palla e labbra sottili non rappresentano problemi irrisolvibili grazie al make up. Inoltre, la psicologia del trucco spiega pure che il make up rivelerebbe molto della nostra personalità.

Tutti questi motivi sono abbastanza per convincerci dell’importanza del trucco nella vita di tutti i giorni. Ma come usare il make up per guadagnare visivamente qualche anno in meno e un aspetto più sano? Semplicemente per una pelle luminosissima e un viso fresco e giovane a ogni età ecco i 5 trucchetti che bisogna conoscere e applicare. Si tratta di piccolissimi gesti che possono realmente fare la differenza.

Ricercare l’oro nel make up

Il primo trucco furbissimo consiste nel prediligere cosmetici che abbiano piccole pagliuzze dorate al loro interno. Può trattarsi tanto di fondotinta che di ombretti e, persino, dell’eyeliner. Questa tecnica porta il nome di “soft focus” e sfrutta il potere della polvere dorata di catturare la luce e rifletterla in un modo particolare.

Il risultato sarebbe una pelle spendente e ombre molto meno evidenti (pensiamo alle occhiaie). Inoltre, il color oro che entra a contatto con la pelle ne innalzerebbe la temperatura, riscaldando l’incarnato.

Ma attenzione anche ai capelli

Come possono i capelli alterare l’aspetto del nostro incarnato lo spiegherebbe proprio l’armocromia dei capelli. Esistono nuance e tinte che spengono il viso e altre che lo accendono, regalando il bagliore naturale dei pomeriggi al mare d’estate. Con colorazioni come questa non servirà nemmeno andare dal parrucchiere ogni mese e il viso splenderà incredibilmente.

Altro trucco fondamentale è quello di usare sempre un primer rosa prima del trucco. Questo renderebbe le pelli opache, secche e spente incredibilmente luminose e sane. Meglio ancora se il primer ha micro-brillanti oro all’interno, per le ragioni prima spiegate. Il rosa neutralizzerebbe il grigio e il giallume di alcune pelli. Questo confermerebbe anche perché non usare il primer sarebbe da evitare specialmente per le donne più adulte.

Un altro piccolo trucco consiste nell’usare spesso maschere e trattamenti peel off. Esclusi i casi di pelli super sensibili, quelle secche e ricche d’impurità possono riacquistare maggiore luminosità del viso.

E se tutto questo ancora non bastasse, via libera all’illuminante, il cosmetico che regala zigomi e arcata sopraccigliare splendenti.