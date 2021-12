Il periodo natalizio rappresenta un piacevole momento per organizzare piccole vacanze e uscite fuori porta, lontani dalla routine e dalla monotonia cittadina. In Italia sono diverse le mete da Nord a Sud, dove possiamo ritrovare il giusto equilibrio e ricaricare le batterie. Tra gite in montagna ed escursioni sulla neve, weekend all’insegna della cultura e della gastronomia, il Belpaese offre svariate alternative. Ma volgendo il nostro sguardo a pochi passi dall’Italia, possiamo anche optare per una soluzione differente. Magari possiamo decidere di fare una piccola gita fuori porta all’estero, alla ricerca di posti e itinerari nuovi e da scoprire.

Incantevole e ricco di magia questo piccolo borgo al confine con l’Italia facile da raggiungere e visitabile a piedi

Ed è proprio a pochi passi dal confine italiano che abbiamo l’opportunità di raggiungere in uno schiocco di dita piccoli e incantevoli borghi. Spostandoci in auto, in treno o in autobus, possiamo raggiungere luoghi incantati da visitare almeno una volta nella vita. La costa francese per esempio o gli affascinanti itinerari invernali tipici della Svizzera o dell’Austria.

Con partenza da Milano, tra meravigliose vallate e panorami mozzafiato possiamo facilmente raggiungere Briga (o Brig) in Svizzera. Una città raggiungibile anche in treno da Milano grazie alla linea ferroviaria internazionale Milano/Francoforte. In poche ore di viaggio possiamo godere di un tour sensazionale. Merito soprattutto del magnifico panorama che delinea il percorso, tra vallate che a mano a mano si stringono nelle Alpi.

Briga – situata nel Canton Vallese – rappresenta un piccolo gioiello di arte e architettura. Riesce ad accontentare i gusti di ciascuno di noi poiché offre numerosi sentieri panoramici, piste da sci, ed è vicina a interessanti località. Arte, cultura, relax e benessere a 360°.

Tra storia e magia

Incastonata ai piedi del Passo del Sempione, la cittadina elvetica può rappresentare anche un buon punto di partenza per godere delle meraviglie che la circondano. Una città visitabile a piedi che offre tanto ai suoi ospiti: tra leggende e tradizioni. Possiamo iniziare con la visita del centro storico, capace di stupire grazie ai numerosi palazzi artistici. Tappa imperdibile e affascinante è il Castello di Stockalper, un elegante palazzo in stile barocco non distante dal centro cittadino. Attraverso la visita al Castello, possiamo godere di un suggestivo incontro di stili architettonici diversi. Dalle meravigliose torri in stile Medio Orientale, dedicate ai tre Re Magi, agli interni ed esterni ispirati al barocco italiano. Un vero e proprio trionfo d’arte, storia, magia e suggestioni.

Aria natalizia

A Briga, ovviamente, possiamo anche godere del meglio che possono offrirci le cime innevate. Tra dicembre e gennaio possiamo associare il divertimento dello sci al relax delle lunghe passeggiate tra sentieri e viste panoramiche. E non manca la buona cucina, in giro per la città possiamo gustare piatti tipici nelle calorose taverne. Briga può essere anche il nostro punto di partenza verso altre mete vicine. Infatti, in treno è possibile raggiungere Sion in mezz’ora, dove possiamo immergerci nell’aria natalizia visitando il mercatino. Tra affascinanti presepi, piste di pattinaggio e l’immancabile cioccolato.

