Anno nuovo significa nuove speranze e auspici per tutti noi. Infatti, dopo un 2021 tra alti e bassi, ci auguriamo che il 2022 possa essere un anno colmo di ottimismo in ogni ambito della nostra vita. L’oroscopo porterà novità entusiasmanti per alcuni segni zodiacali, amore e passione travolgente ci attendono all’uscio di casa. Ma anche soldi a palate e tanta fortuna.

Antica e lontana è la storia dei portafortuna, che dalla notte dei tempi aiutano l’uomo a superare le difficoltà della vita quotidiana. Oggetti, amuleti, ciondoli che ognuno di noi possiede per attirare a sé quel briciolo di fortuna in più. Denaro, amore o semplicemente per allontanare la cattiva sorte, alle volte basta crederci in un Mondo ricco di sfumature e colori. Tutto sommato avere con noi, in tasca o in borsa, un portafortuna non ci costa nulla. Anzi, è una sorta di molla che ci dà un po’ di forza per combattere al meglio le nostre lunghe giornate. Dal quadrifoglio alla zampa di coniglio, dal corno alla coccinella. Che ci crediamo o meno, i portafortuna, rappresentano un po’ noi stessi e le nostre speranze.

Un 2022 di fuoco con soldi a palate e passione travolgente per questi segni zodiacali con i portafortuna da avere assolutamente

Alcuni segni zodiacali sono a caccia di stabilità, e li attendono fortuna e ricchezza. Ad altri, invece, l’oroscopo riserva nuove passioni e speranze verso un 2022 che ci travolge in ogni ambito della nostra vita. Ecco, allora, quali sono i portafortuna da avere assolutamente nel 2022 per i Gemelli, i Cancro e la Bilancia.

Anno importante per i Gemelli: prosperità, fortuna e stabilità all’orizzonte.

L’elefante è un ciondolo da avere sempre con noi, come amuleto assicura denaro e fortuna. Se ricerchiamo la stabilità, ci incoraggerà nella persecuzione dei nostri obiettivi.

Il ragno ci aiuta a trovare equilibrio. Questo potente amuleto ci aiuterà a superare le difficoltà ed uscire dalla confusione.

La coccinella, oggetto portafortuna per eccellenza, ci guiderà verso la ricchezza e verso un amore inaspettato e travolgente.

Uno stravolgimento totale coinvolgerà il Cancro. Il cielo promette di trasformare i nostri sogni in realtà. Ma possiamo comunque affidarci a un sostegno in più con due portafortuna.

Il gobbo porterà benessere e ricchezza, se indossato. Presente nella tradizione napoletana, è “o scartellato”, un omino con camicia bianca, cilindro nero sulla testa e con il corpo a forma di corno rosso. È l’amuleto ideale per esaltare i favori astrali nel nuovo anno ed aumentare il nostro gruzzoletto in banca.

Passione e denaro in arrivo anche con la conchiglia di Ciprea, simbolo della fertilità e utilizzata in passato come forma di pagamento.

Anno promettente anche per la Bilancia. Il ferro di cavallo appeso in casa, con le punte rivolte verso l’alto, ci proteggerà dalle incertezze in ambito domestico provenienti dall’esterno. Soldi e amore in arrivo con la conchiglia, che incoraggerà gli incontri passionali e la fortuna.

Un 2022 di fuoco con soldi a palate e passione travolgente per questi segni zodiacali con i portafortuna da avere assolutamente a portata di mano.

