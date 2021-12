Il pesce e le uova sono due alimenti base della nostra dieta mediterranea. Si prestano a diverse preparazioni in cucina e sono i protagonisti indiscussi delle nostre ricette. Le cene invernali, al pari di quelle estive, sono caratterizzate da gusti, sapori e odori forti, spesso persistenti sulle nostre posate. Quando laviamo stoviglie e posate, spugnetta alla mano, cerchiamo di eliminare con pazienza e olio di gomito la puzza e gli odori sgradevoli che essi rilasciano. Alle volte, senza riuscirci del tutto. Uova e pesce sono due alimenti particolari che rilasciano sapori piacevoli ma odori complicati da tirar via. Per fortuna, in cucina ci aiutano i rimedi della nonna. Grazie a semplici trucchetti, possiamo evitare inutili sprechi di sapone e facilitarci la vita.

Grattacapi in cucina

La cucina è il nostro regno e di conseguenza facciamo il possibile perché tutto sia in ordine, perfetto e profumato. Alle volte, tra una preparazione e l’altra, la fase di pulizia può darci qualche grattacapo di cui faremmo tranquillamente a meno. Purtroppo non sempre riusciamo al meglio a contrastare gli inconvenienti. Ecco che con l’aiuto di semplici rimedi della nonna possiamo, senza grossi sforzi, risolvere problemi apparentemente insormontabili. Bicarbonato, aceto bianco, caffè, limone, sono tutti “prodotti magici” ricchi di poteri, che ci aiutano a risolvere le piccole noie casalinghe. La cucina è la nostra “cassetta degli attrezzi”, poiché ricca d’ingredienti in grado di sbrogliare velocemente e a basso costo piccoli grattacapi quotidiani.

Abbiamo già parlato dei magnifici rimedi della nonna. Infatti, non solo lavanda e bicarbonato, possiamo dire addio alla puzza profumando casa con questo incredibile metodo della nonna. In questo articolo, invece, andiamo a spiegare come eliminare i cattivi odori dalle posate con un ingrediente inaspettato.

Quasi nessuno conosce questo straordinario rimedio della nonna per togliere la puzza di pesce e uova dalle posate

Per eliminare l’odiosa puzza di pesce e uova dalle posate, dobbiamo ancora una volta usare un trucchetto delle nostre nonne. Come passo preliminare dovremo ovviamente eliminare eventuali residui di cibo dalle posate.

Dunque, possiamo poi procedere con il rimedio per eliminare gli odori sgradevoli. Dobbiamo semplicemente realizzare un composto utilizzando della senape.

Avremo bisogno di pochi ingredienti facilmente reperibili: 2 cucchiaini di senape, dell’acqua calda e del detersivo per i piatti. In una bacinella, andiamo a creare il composto aggiungendo un cucchiaino di senape e circa 1 litro d’acqua calda. Immergiamo poi per mezz’ora le nostre posate. Trascorso il tempo, tiriamo su le posate e le sciacquiamo normalmente con del semplice detersivo per i piatti.

Quasi nessuno conosce questo straordinario rimedio della nonna per togliere la puzza di pesce e uova dalle posate, facile, veloce e a basso costo.

