A volte è bene provare qualche ricetta che viene fuori dall’Italia, per imparare qualcosa di nuovo e che può sorprendere i commensali. Oggi in particolare ne conosceremo una che arriva da un Paese vicino al nostro, che contiene formaggio e ingredienti semplice. In pochi minuti potremo preparare un delizioso piatto adatto a grandi e piccini.

Pur non essendo un piatto italiano, contiene ingredienti di facile reperibilità, per cui possiamo preparare una ricetta originale senza dover faticare per ottenere tutto il necessario.

Ingredienti

Oggi proviamo a cimentarci in una ricetta francese, ovvero la galette al formaggio di capra. Si tratta di una ricetta estremamente rapida, che in pochi minuti ci permette di fare uno spuntino o un pranzo con i fiocchi.

20 grammi di groviera tagliato a pezzetti;

3 manciate di funghi;

2 noci di burro;

1 galette di grano saraceno;

4 fette di formaggio di capra;

1 fetta di prosciutto cotto;

1 tuorlo d’uovo;

pepe;

sale.

Gli ingredienti sono semplici da trovare, assicuriamoci in particolare di scegliere un formaggio di capra di qualità e saporito.

Per quanto riguarda la galette, la possiamo trovare nei supermercati più forniti, ma se non la troviamo, o vogliamo cucinarla noi, ci servono questi ingredienti:

30 grammi di farina di grano saraceno;

un pizzico di sale fino;

8 centilitri di acqua;

un uovo.

Formaggio e ingredienti semplici in questa ricetta facile e poco costosa da provare a casa

Una volta che abbiamo ottenuto tutti gli ingredienti, possiamo iniziare la preparazione.

Se vogliamo preparare la galette, mettiamo insieme i suoi ingredienti in una ciotola, in modo da ottenere un composto omogeneo. Poi cuociamo in una padella leggermente imburrata fino a quando diventa ben dorata.

Poi possiamo cucinare il nostro piatto. In una padella, sciogliamo una noce di burro e poi cuociamo i funghi champignon a fuoco medio per 5 minuti. Mettiamoli da parte in una ciotola.

In una seconda padella, sciogliamo la seconda noce di burro. Mettiamo il fuoco basso, poi aggiungiamo la galette di grano saraceno, disponiamo su una metà la fetta di prosciutto, i funghi, il gruviera e il formaggio di capra.

Quando il groviera si è sciolto, aggiungiamo il tuorlo d’uovo. Regoliamo di sale e pepe. Pieghiamo la galette a metà e lasciamola ancora cuocere per tre minuti, senza girarla. Rimuoviamola dalla padella ed è pronta.

Approfondimento

Veloci e gustosissime, ecco come preparare delle crepes salate senza uova e senza glutine per un pranzo e una cena lampo