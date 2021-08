C’è chi torna dalle vacanze energizzato, chi invece non vede l’ora di ripartire. Qual è allora il modo migliore per combattere lo stress da rientro? Ovviamente, programmare un bel weekend alle terme in autunno! Ecco allora uno stabilimento premiato dagli esperti per concedersi un po’ di relax.

Le terme migliori al Mondo sono in Italia e si potranno visitare gratis con il Bonus

Ogni anno il premio Haute Grandeur Global Spa Awards ricompensa le migliori esperienze termali. Lo scopo è premiare l’eccellenza, basando le valutazioni sul feedback dei clienti e il giudizio degli esperti. A partecipare sono le Spa di tutto il Mondo, presenti in 172 nazioni.

Visto il tenore della competizione, c’è da festeggiare il successo del nostro Paese: le terme nominate migliori al Mondo sono in Italia e si potranno visitare gratis con il Bonus! Fra gli stabilimenti premiati ci sono, infatti, le spa di Terme di Sirmione.

In particolare, Aquaria Thermal SPA ha vinto il primo premio globale nella categoria Mineral & Hot Springs spa. Inoltre, la Thermal Medical Spa del Grand Hotel Terme è stata eletta miglior Medical Spa in Europa.

Le Terme di Sirmione sono perfette per un weekend autunnale. Permettono infatti di godere dei benefici antinfiammatori dell’idrogeno solforato, la sostanza che caratterizza l’acqua termale di Sirmione. Il tutto mentre si ammirano gli splendidi paesaggi del lago di Garda.

Per di più, la buona notizia è che le terme si potranno visitare gratis, o quasi.

Le Terme di Sirmione aderiscono al Bonus

Chi vuole concedersi un po’ di relax in autunno non deve perdere d’occhio il Bonus terme. Come annunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, questa agevolazione permetterà di ottenere uno sconto del 100% sui servizi termali, fino a un massimo di 200 euro.

Per ottenere il Bonus non ci sono limiti di reddito, basta essere un cittadino italiano maggiorenne e residente in Italia. Ad oggi, la piattaforma che permetterà di richiedere il voucher non è ancora attiva. Né è stata pubblicata la lista di tutti gli stabilimenti aderenti. Bisognerà attendere fino a ottobre.

Nel frattempo, ci sono ottime notizie per chi vuole visitare le Terme di Sirmione. La spa ha già annunciato che aderirà all’iniziativa. Attenzione dunque a tenersi aggiornati e non perdersi il voucher, perché le risorse sono limitate.

Nell’attesa, per rilassarsi anche a casa, è importante ricordare che lo stress da rientro si combatte anche con la giusta alimentazione.

Approfondimento

Ecco le 3 mete turistiche mozzafiato ma poco conosciute che sembrano all’estero ma sono proprio in Italia.