In uno dei borghi più belli d’Italia si vende a 39.000 euro un immobile ideale per le vacanze al mare

Con l’estate si sognano posti lontani dove trascorrere in completo relax lunghe giornate di ferie. Spesso proprio vicino casa possiamo però trovare delle località molto belle dove andare in vacanza. Scopriamone una in cui si vende un immobile a meno di 40.000 euro.

Per poter godere delle meritate vacanze si comincia già a spulciare tra le offerte. Le mete più gettonate sono le località balneari, ma anche le montagne si difendono bene. Passeggiare, prendere il sole e mangiare buon cibo locale restano le attività più desiderate in estate.

Negli ultimi anni sono richieste anche altre mete. Si tratta dei borghi italiani. Molti hanno origini medievali e presentano vicoli e castelli. In Italia troviamo spesso questi piccoli centri in collina, ma ce ne sono anche sul mare.

Se sogniamo le bellezze della Sardegna c’è un borgo imperdibile da visitare. Sembrerebbe trarre le suo origini da pescatori liguri e la struttura urbanistica, la lingua e la cucina lo testimonierebbero.

Stiamo parlando di Carloforte, uno dei borghi più belli d’Italia che si trova sull’Isola di San Pietro.

Un borgo incantevole della Sardegna

Molti hanno scoperto l’arcipelago del Sulcis a cui appartiene grazie alla tv, soprattutto alla serie tv “L’isola di Pietro” con Gianni Morandi. Proprio in questi giorni il noto cantante avrebbe riaffermato il legame con la Sardegna trascorrendo alcuni giorni a Villasimius.

Questa Regione italiana è tra le mete preferite di molti turisti e vip anche stranieri. In particolare nell’Isola di San Pietro potremo trovare calette, scogliere, spiagge e un mare cristallino che ricorda i Caraibi. La bellezza poi di Carloforte è arricchita dai vicoli, dal panorama che si gode dalle alture e dalle torri. Ricordiamo anche l’apprezzata cucina locale e il bellissimo faro, il più a ovest d’Italia.

L’Isola di San Pietro può raggiungere tramite traghetto in partenza da Calasetta e Portovesme.

In uno dei borghi più belli d’Italia si vende un casale interessante

Se si è innamorati della Sardegna può manifestarsi il desiderio di acquistare un immobile per le vacanze annuali. Tra le offerte allettanti, ad esempio, in località Segni a Carloforte sarebbe in vendita un casale/cascina. L’immobile si comporrebbe di 3 locali disposti su due piani per 61 m2. Si venderebbe a 39.000 euro, prezzo aggiornato al 4 luglio 2023. Nell’annuncio comparso su Idealista si legge che il fabbricato sarebbe da ristrutturare. Il prezzo trattabile includerebbe inoltre degli appezzamenti di terreno. Per informazioni dettagliate si rimanda al sito dell’agenzia immobiliare. Il codice dell’annuncio è 93544622.

In uno dei borghi più belli d’Italia si vende quindi un casale da ristrutturare a poca distanza dal meraviglioso mare della Sardegna.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci)