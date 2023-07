Basta con le mosche e formiche quando si mangia sul balcone o in giardino: il rimedio della bacinella e altri

Cerchi disperatamente di tenere lontane le mosche mentre mangi all’aperto? Vuoi goderti un pranzo in famiglia o con gli amici senza dover costantemente allontanare i fastidiosi volatili? Passiamo in rassegna alcuni metodi naturali per tenere lontane mosche e formiche quando mangiamo in giardino o sul terrazzo.

È arrivata la stagione dei pranzi all’aperto con gli amici, chi possiede un giardino sta già accendendo i barbecue per gustose grigliate ma c’è un inconveniente: le agguerrite mosche! Che dire poi delle formichine che scalano le gambe del tavolo da giardino, attirate dalle nostre pietanze succolente? Le mosche sul cibo non sono solo fastidiose ma anche pericolose. Possono infatti trasportare batteri patogeni o virus (uno studio del 2008 ne ha individuati ben 130) e quindi aumentano il rischio di intossicazione alimentare o gastroenterite. Le mosche, ad esempio, possono diffondere fino a 65 malattie diverse. Vediamo quindi alcuni rimedi delle nonne per dare il foglio di via alle mosche, oltre al ventilatore o alle candele di citronella.

Basta con le mosche e formiche quando si mangia all’aperto: il trucco delle bacinella

Talvolta basta poggiare sulla tavola il vassoio con l’insalata di riso che ecco avanzare il piccolo esercito della fanteria delle formiche che procede verso le gambe del nostro tavolo. D’ora in poi avremo un rimedio eccezionale. Proseguendo con la nostra similitudine bellica, cosa avevano i castelli e le fortezze per allontanare le truppe nemiche? I fossati pieni di acqua attorno alle mura. Ebbene seguiamo l’esempio e posizioniamo sotto i piedini delle gambe del tavolo delle bacinelle piene di acqua. Questa astuzia impedirà alle formiche di salire sulle gambe del tavolo. Se questo rimedio ci sembra alquanto rudimentale è bene sapere che in commercio esistono delle ciotole per il cibo di gatti e cani predisposte con vano per mettere l’acqua e impedire il free climbing delle formiche.

Stop alle mosche mentre mangiamo all’aperto!

Una volta messe in fuga le truppe di terra, ora pensiamo anche anche agli attacchi aerei! Se abbiamo già provato a cospargere il tavolo con il pepe di cayenna ma con scarsi esiti forse dovremmo provare questo utile rimedio. Abbiamo già sparpagliato in ogni dove limoni trafitti da decine di chiodi di garofano ma siamo rimasti…con un pugno di mosche! Ecco altri efficaci rimedi da provare. Per prima cosa potremmo creare delle decorazioni per il giardino antimosche. Tagliamo delle striscioline di stoffa e creiamo dei fiocchi da appendere agli alberi o alle piante del nostro spazio outdoor. Prima di legarle ai rami immergiamole in una soluzione di acqua ed olio essenziale di eucalipto. L’odore dell’eucalipto contribuirà a respingere gli attacchi aerei delle mosche.

Usiamo il lievito per allontanarle

Utilizziamo il lievito di birra come esca. Prendiamo un barattolo di vetro e riempiamo per metà con acqua calda. Immergiamoci metà cubetto di lievito di birra, aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e agitiamo la soluzione con un cucchiaio. Attiviamo in questo modo il lievito. Ricopriamo l’imboccatura del barattolo con un sacchetto in plastica per il freezer. Fissiamo con un elastico. Ora facciamo un foro al centro del barattolo ricoperto. Le mosche saranno attirate dal lievito ed entreranno nel barattolo attraverso il foro ma non sapranno uscirne. Una volta terminato il nostro pranzo potremo poi aprire il barattolo e lasciarle libere. Diciamo basta con le mosche e formiche quando si mangia sul balcone o in giardino grazie a questi furbi rimedi.