Ecco dove comprare casa a meno di 70.000 euro a due passi dal mare e da luoghi meravigliosi legati a Ocean’s twelve 

Ci sono periodi in cui si decide di dare una svolta alla propria vita. Si prendono quindi decisioni che possono renderci più felici. Ad esempio, si può pensare di comprare un immobile. Le motivazioni possono essere tante, così come lo scopo di questa scelta. Tra tantissime proposte ce ne sono alcune molto interessanti in una bella zona d’Italia. Scopriamo quale.

Andando in giro per l’Italia per lavoro o per le vacanze può accadere di innamorarsi di luoghi particolari. La loro bellezza potrebbe convincerci a tornare presto. In alcuni casi potremmo anche decidere di trasferirci in quel posto. A volte, invece, potremmo pensare di acquistare una casa solo per trascorrervi il weekend o le settimane di ferie. Qualunque ragione ci possa spingere a comprare un immobile, dovremmo vagliare tante proposte.

Località da sogno viste al cinema

Ogni Regione in Italia offre tante bellezze naturali e urbanistiche. C’è chi ama le grandi città, chi i piccoli borghi oppure la montagna. Se preferiamo i posti di mare potremmo considerare l’acquisto di una casa lungo una delle stupende coste del nostro Paese. Pensiamo ad esempio alla Sicilia.

L’isola offre tante attrazioni e spesso vi si girano film di successo. Di recente ricordiamo Indiana Jones, Il Quadrante del destino. Alcune pellicole del passato ambientate in Sicilia invece sono Il bell’Antonio e Divorzio all’italiana. Da poco sono iniziate le riprese del remake del Il gattopardo a Palermo. Tra le serie tv ricordiamo Il commissario Montalbano. Molte puntate di Màkari, infine, sono state girate nella zona del trapanese. Pensiamo poi a un’altra location famosa, Scopello, legata al film Ocean’s Twelve con Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones e George Clooney. Nella zona inoltre si trova Castellammare del Golfo da dove partono traghetti per le Isole Egadi e meravigliose escursioni in barca. Aggiungiamo alle attrazioni del trapanese anche l’ottima cucina locale e l’annuale Cous cous Fest.

Ecco dove comprare casa a meno di 70.000 euro e fare un interessante investimento

L’elenco dei motivi per visitare questa parte della Sicilia è molto lungo. Se questi spunti bastano a convincerci a partire potrebbero spingere anche all’acquisto di una casa.

Nel sito di Idealista vi sarebbe un annuncio allettante che riguarda una casa indipendente a pochi passi dal mare. Il prezzo aggiornato al 27 giugno 2023 sarebbe di 68.000 euro. L’immobile di circa 70 m2 si sviluppa su due piani comunicanti. Al piano terra si trova un’ampia zona giorno con cucina e bagno. Nel soppalco vi è un’altra camera. L’immobile si trova quindi in un punto strategico della zona di Trapani. Si possono infatti raggiungere in poco tempo tante località che richiamano turisti italiani e stranieri.

Il mare siciliano, le isole Favignana e Levanzo, Erice, Segesta, Scopello, San Vito Lo Capo e la Riserva naturale dello Zingaro sono di una bellezza mozzafiato. La casa, quindi, potrebbe essere un buon investimento per una vendita futura o si può affittare in estate. Altrimenti può essere una casa vacanze dove andare quando si ha del tempo libero. Ricordiamo, infine, la presenza nel territorio degli aeroporti di Trapani e di Palermo. Quindi, ecco dove comprare casa a meno di 70.000 euro.

Per maggiori chiarimenti e per verificare che l’immobile sia ancora disponibile consultare il sito Idealista. Il codice dell’annuncio sarebbe “Castellammare casa indipendente”.

(n.d.r. Proiezionidiborsa si limita a dare un’informazione, e non ha alcun interesse per quanto scritto in questo articolo)