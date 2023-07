Innamorati dei borghi dell’Umbria come Gwyneth Paltrow? Vicino Perugia si vendono case a partire da 15.000 euro 

Ogni Regione offre al visitatore tanti luoghi unici. La bellezza del paesaggio e i tesori artistici attraggono turisti da ogni parte del Mondo. Anche molti personaggi famosi sono innamorati del nostro Paese. Tra tanti c’è Gwyneth Paltrow, vista spesso in Umbria. Se anche noi amiamo il “cuore verde d’Italia” e magari vogliamo acquistare un immobile, ecco delle offerte interessanti.

Ci sono innumerevoli posti dove andare in vacanza o per trascorrere un weekend. Specialmente in estate c’è chi preferisce località balneari e i laghi.

L’Italia è tra i Paesi preferiti dal turismo internazionale e anche da personaggi di spicco del mondo dello sport, della musica e del cinema. Per esempio qualche giorno fa Gwyneth Paltrow ha postato su Instagram alcune foto del suo soggiorno in Umbria. La nota attrice e imprenditrice visita spesso questa Regione e sembrerebbe apprezzare anche la cucina locale.

Di recente si è vista pure a Milano in occasione del concerto dell’ex marito Chris Martin, leader dei Coldplay.

In Umbria il paesaggio collinare e le vallate regalano momenti di relax indimenticabili. Troviamo anche tanti eventi musicali, musei, borghi medievali e città d’arte.

Innamorati dei borghi dell’Umbria come Gwyneth Paltrow? Vicino Perugia ci sono degli immobili in vendita

L’Umbria è nota per i luoghi legati a San Francesco, come Gubbio e Assisi. Sono tanti altri i motivi per visitarla. Pensiamo alla tavolozza di colori della fioritura vicino Castelluccio di Norcia, alla bellezza architettonica di Perugia e alle escursioni che si possono fare nella natura.

Altro luogo incantevole è Città di Castello. Qui troviamo la cattedrale dei Santi Florido e Amanzio e la Pinacoteca. Sono imperdibili il Museo malacologico Malakos e la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri.

Comprare un immobile in provincia di Perugia potrebbe essere un investimento o l’occasione per visitare meglio nel tempo l’Umbria. Ad esempio tra Città di Castello e Umbertide in località Coldipozzo si vende una casa disposta su due livelli.

Annunci interessanti per case in campagna o nel centro storico

Al primo piano si trovano soggiorno e cucina, mentre al secondo piano camera matrimoniale e bagno. In complesso la superficie totale sarebbe di 80 m2. L’acquisto comprenderebbe anche una porzione di fondo e terreno privato. Il costo aggiornato in data primo luglio 2023 sarebbe di 15.000 euro. L’annuncio sul sito dell’agenzia Immobiliare.it ha come codice di riferimento VT/166.

Se invece si preferisce un appartamento nel centro storico di Città di Castello, su Casa.it si vende un immobile da ristrutturare.

La casa di 85 m2 si troverebbe in uno stabile all’ultimo piano. Ha 4 locali, bagno e garage di 30 m2. Il prezzo aggiornato al primo luglio 2023 sarebbe di 56.000 euro. Rif. RV125.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci)