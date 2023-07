5 abiti da cerimonia estivi semplici ed eleganti, ideali anche per over 50 e 2 sono di Zara

Arrivano i mesi più caldi dell’estate e tra i più gettonati per organizzare un matrimonio. Ma come vestirsi per avere un look chic spendendo poco? Scopriamo alcuni modelli di tendenza a meno di 100 euro

Come ogni estate il rischio di ricevere un invito formale ad una cerimonia, che si tratti di matrimonio o anniversario, è molto alto. Probabilmente già abbiamo ricevuto le partecipazioni e non rimane che scegliere l’outfit da sfoggiare. Un’occasione per festeggiare, stare in compagnia e indossare magari qualche vestito più particolare e chic, l’importante è che sia comodo e fresco. Infatti, è importantissimo sentirsi a proprio agio in queste occasioni, che molto spesso si prolungano per diverse ore.

Quindi dimentichiamoci di scarpe scomodissime e indumenti sintetici che ci pizzicano la pelle, optiamo sempre per un look raffinato e confortevole. Ma può capitare di non avere nulla di adeguato nell’armadio, approfittiamo, quindi, per acquistare un capo alla moda riservato agli eventi più eleganti. Facciamo solo attenzione ai colori ed al modello a seconda se la cerimonia si svolgerà a pranzo o a cena.

5 abiti da cerimonia estivi semplici ed eleganti perfetti da indossare a qualsiasi età

L’outfit deve essere adatto alla propria età e valorizzare il proprio aspetto fisico, ricordandoci che se si tratta di un matrimonio il bianco è escluso. Quindi stabiliamo un budget, in fondo è possibile trovare qualche occasione durante gli sconti, negli outlet e online, e portare a casa un vestito splendido a meno di 100 euro. Perfetto da indossare anche a 40, 50 e 60 anni, ideale per tutti i tipi di fisico, è il completo tailleur. Quello a vita alta, blazer ai fianchi e pantalone skinny o a palazzo è di grande tendenza. Abbiniamolo a delle slingback e un top o maglia semplice o glitterata, scegliamolo nelle tonalità alla moda pastello o con colori più audaci.

Da Mango li troveremo in varie versioni sotto i 100 euro, in lino, cotone ed anche decorato con righe verticali. Tra i 5 abiti da cerimonia estivi semplici ed eleganti, da Motivi troveremo il modello chemisier con cinturino in vita e maniche arricciate. Li potremo provare di vari colori e costano circa 80 euro. Se vogliamo spendere meno di 50 euro allora puntiamo sul bellissimo vestito in chiffon drappeggiato corto al ginocchio di H&M. Ha lo scollo a V, gonna a svasare e maniche a farfalla, cade morbido, coprendo i fianchi ed è proposto in diverse colorazioni.

I modelli che costano meno di 50 euro

Anche presso i punti vendita Zara potremmo trovare l’abito adatto, senza spendere grosse cifre. Adatto a qualsiasi età e siluette, raffinato, di gran classe, ma anche riutilizzabile per altre occasioni è il vestito a tunica larga in maglia. Disponibile con scollo rotondo o a V, manica a svasare e diverse fantasia, tra cui quella con sfondo bianco e disegni floreali verdi. Più esuberante il vestito midi plissettato con maniche ampie e scollo a V, nell’allegra nuance fucsia.