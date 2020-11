Spesso la pelle secca è una conseguenza di uno stile di vita non corretto. È determinata dal poco contenuto di acqua e sebo nello strato più esterno dell’epidermide che si presenta alla vista disidratata, spenta e al tatto ruvida, irregolare e fragile.

La pelle secca può essere causata da vari fattori, molto diversi ed eterogenei:

eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti, al freddo ed aria condizionata

predisposizione genetica

età

uso avanzato e prolungato di alcuni farmaci (diuretici e per cure ormonali)

condizioni mediche (psoriasi, allergie)

stress

cosmesi aggressiva.

Quali sono i consigli utili per la cura della pelle secca?

Una delle maggiori cause dell’invecchiamento cutaneo è proprio la pelle secca che si può contrastare seguendo questi consigli tutti i giorni.

Assicurare un’adeguata assunzione di acqua al giorno (all’incirca 2 litri), è il primo step che bisognerebbe rispettare. Oltre a ciò, una giusta protezione della pelle dai raggi UV.

Inoltre sarebbe opportuno trattare la pelle con cosmetici adeguati e delicati per pelli secche con proprietà idratanti ed emollienti. Applicare le creme dopo aver accuratamente pulito la pelle, massaggiando con movimenti circolari per favorire l’assorbimento.

L’uso dell’umidificatore per ambienti non solo rende piacevole l’aspetto dei luoghi in cui viviamo, ma aiuta a non esporre la nostra pelle alle temperature estremamente calde o fredde che possono influire negativamente sull’elasticità e la levigatezza della pelle.

Anche lo stress provocato da ansia e tensione può influenzare sensibilmente la pelle e in questi casi l’attività fisica è la giusta risposta per distendere sia la mente che il corpo.

Per una corretta idratazione della pelle, occorre avere una dieta ricca di vitamine assimilabili con frutta e verdura. Un giusto equilibrio fra i vari nutrimenti come proteine, carboidrati e grassi.

Infine, tra i consigli utili per la cura della pelle secca, vi è un uso limitato del sale e l’assunzione di cibi ricchi di omega-3 come salmone, olio e semi di lino, avocado e omega-6 come noci e legumi.

