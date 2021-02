Si possono apportare grossi benefici impiegando sulla pelle un prodotto naturale da usare tutti i giorni nella beauty-routine. Come tutti i prodotti naturali, le spugne offrono maggiori garanzie sulla qualità e quindi sul trattamento a cui sarà sottoposta la nostra pelle giornalmente.

In questo caso, si tratta di spugne naturali e nello specifico della spugna marina. Questa tipologia di spugne naturali, sono conosciute ed utilizzate da tantissimi anni e le testimonianze sono arrivate a noi tramite vari scritti antichi. La consistenza della spugna è data dalle fibre di spongina, una proteina del collagene che rende le spugne notevolmente morbide ed elastiche.

Alcune spugne come la Spongia Officinalis appartengono alla specie da cui si ricavano le famosissime spugne da bagno. Esse sono assolutamente vietate da pescare in quanto considerate una specie protetta.

Usare questo prodotto naturale sulla nostra pelle può apportare grossi benefici

Come per tutte le spugne, anche quelle naturali hanno una propria durata, che però è di gran lunga superiore a quelle industriali a base di petrolio. Inoltre sono ottime da utilizzare a contatto con la nostra pelle, favorendo un peeling naturale e delicato.

Utilizzare una spugna naturale nella beauty-routine, aiuta la pelle a diventare morbida e setosa stimolando la micro circolazione, preparando l’epidermide a una detersione profonda con creme o oli.

Anche per la pelle del viso ci possono essere dei vantaggi se si utilizzano le spugne naturali, favorendo uno scrub senza l’utilizzo di creme.

Essendo un organismo esistente in natura, le spugne marine, col passare del tempo possono diventare fragili e cambiare colore. Per questo motivo bisognerà immergere la spugna per un giorno in acqua con con una grossa manciata di sale marino. La spugna si presenterà da subito rigenerata e sarà necessario solo sciacquarla per eliminare il sale in eccesso.

Altro metodo più invasivo prevede di immergere la spugna per un giorno in acqua con un po’ di aceto. Questa tecnica purificherà la spugna e sarà necessario sciacquare abbondantemente prima dell’uso.