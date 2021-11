Tutto procede come da nostro percorso campione e dai minimi di ottobre è iniziato un rialzo che di giorno in giorno assume più consistenza e forza. In questo contesto si dovrebbe puntare su titoli che possono mostrare maggiore forza relativa. Ecco quindi, 3 titoli a Wall Street da mettere in watchlist in vista di forti rialzi ma procediamo per gradi.

Quali sono i livelli operativi da monitorare sui principali indici azionari?

Dow Jones

Tendenza rialzista. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 35.798.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 15.470.

S&P 500

Tendenza rialzista. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 4.595.

3 titoli a Wall Street da mettere in watchlist in vista di forti rialzi

Non vediamo all’orizzonte elevate possibilità di assistere a ribassi duraturi anzi riteniamo che da settimana prossima si possa assistere a una forte accelerazione dei prezzi.

Ora andiamo a monitorare la situazione grafici di 3 titoli quotati sui listini americani. Essi sono American Express (NASDAQ:AMZN), VISA (NYSE:V) e Walt Disney.

American Express, ultimo prezzo a 176,69. Fair value a 194 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 171,66, i prezzi potrebbero continuare a salire in pochi mesi verso l’area di 192 e poi 200. Primo indizio ribassista in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 171,66. Mantenere le posizioni Long.

VISA, ultimo prezzo a 216,67. Fair value a 255 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 217,63, i prezzi potrebbero continuare a scendere in pochi mesi verso l’area di 200 e poi 172. Primo indizio ribassista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 211,36. Attendere sviluppi.

Walt Disney, ultimo prezzo a 175,63. Fair value a 250 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 168,37, i prezzi potrebbero continuare a salire in pochi mesi verso l’area di 210 e poi 250. Primo indizio ribassista in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 172,33. Mantenere le posizioni Long.