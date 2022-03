In questo antico borgo medievale arroccato su una montagna, disegnato come un quadro d’autore, gusteremo il pane tradizionale ricavato dalle mele

Trecchina è un antico centro lucano, in provincia di Potenza, che rappresenta un vero gioiello della Basilicata. È un posto economico da visitare ma, allo stesso tempo, ricco di suggestioni, folklore, storia ed arte. In più, la sua tradizione culinaria è davvero speciale, in quanto ivi potremo deliziarci con i cibi tipici lucani. Il villaggio si caratterizza per un antico borgo medioevale, denominato “Castello” e poi per il “Piano”, che è l’attuale centro abitato. Il borgo è arroccato su uno sperone roccioso, inaccessibile dalla valle e fortificato da tre torri. Uno di essi versa in buono stato di conservazione, con finestre, loggiati e balconi ricchi di gerani di inedita bellezza.

Poi, abbiamo un insieme di viuzze che si estendono fino al punto più alto, dove troviamo un palazzo baronale del ‘500. Esso testimonia i secoli di storia attraverso i quali si è conservato questo splendido borgo.

Le altre bellezze del borgo

Al centro del paese troviamo la bellissima piazza del Popolo, cuore pulsante della vita trecchinese, caratterizzato da palazzi in stile liberty. In piazza ci sono giardini colorati, dove in estate vengono allestite mostre e mercatini che vendono prodotti tipici. Poi, concerti, spettacoli teatrali, rassegne culturali ravvivano la vita del villaggio. Sempre in piazza, troviamo la Chiesa di San Michele Arcangelo, realizzata fra il 1840 e il 1878. In più, in questo antico borgo medievale arroccato su un monte troveremo la Chiesa di Sant’Antonio, costruita nel ventesimo secolo.

Per i più piccoli, c’è anche il parco giochi Buonomo, attrezzato con pavimentazione antitrauma. Infine, per chi vuole stare a contatto con la natura e ama lo sport, si organizzano attività quali trekking e river trekking. Poi arrampicate, parapendio, passeggiate a cavallo, ecc. Infine, nella parte alta del villaggio, troviamo il giardino belvedere, da cui è possibile ammirare la valle sottostante dalle mille sfumature.

In questo antico borgo medievale arroccato su una montagna, disegnato come un quadro d’autore, gusteremo il pane tradizionale ricavato dalle mele

Dall’alto godremo delle affascinanti sfumature della valle, dove il fiume Noce e il verde della vegetazione si fondono come in un quadro d’autore. Poi, arroccati, vediamo anche numerosi casolari, i paesi della valle e villaggi in lontananza. Infine, Trecchina è molto rinomata per il suo pane speciale, famoso in tutt’Italia, che potremo gustare, deliziandoci il palato. Questo pane è la tipica pagnotta, dalla forma sferica, con una mollica soffice di colore avorio. Il sapore è delicato, la consistenza è morbida e la crosta croccante. Esso presenta una nota dolce dovuta all’uso del lievito naturale ottenuto dalla marcescenza delle mele. La caratteristica è che si conserva per 10/15 giorni, se riposto in un panno non umido.

