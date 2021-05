Quando arrivano le vacanze siamo eccitati dall’idea di poterci finalmente riposare. Per una volta all’anno, infatti, potremo stare con le mani in mano senza dover lavorare. Difficile, quindi, rinunciare alle vacanze!

Tuttavia, può accadere che non si disponga del denaro necessario per organizzarle. Ciò, ad esempio, può accadere agli studenti o a chi ha perso il lavoro o si trova in ristrettezze economiche.

Comunque, a prescindere da queste ragioni, piacerebbe a tutti andare in vacanza gratis. Ebbene, per tutti coloro che si trovano in queste situazioni, abbiamo idee davvero originali da consigliare. Ecco 3 modi per andare in vacanza completamente gratis, senza spendere 1 euro, assaporando suggestioni uniche e vivendo esperienze stimolanti. Vediamo come…

Prima idea per ferie gratis

Il primo modo per andare in vacanza gratis, senza spendere 1 euro è recarsi in conventi e seminari. In particolare, l’associazione Ospitalità Religiosa Italiana, si presta a questo tipo di attività.

Essa, infatti, offre accoglienza in numerose località di vacanza, anche rinomate. Si tratta di strutture situate anche in località di prestigio come la Liguria, l’isola d’Elba, l’Argentario e l’isola del Giglio.

Gli alloggi, normalmente, sono semplici ed essenziali, propri dell’ambiente religioso. Tuttavia, si tratta di una vacanza diversa, sicuramente più suggestiva e dotata di una forte carica di originalità.

Inoltre, solitamente, si è liberi di partecipare o meno a celebrazioni religiose e meditazioni. Quindi, si ha piena libertà di scelta, nonostante si goda dell’ospitalità. L’unico vincolo è tenere un comportamento appropriato al luogo. Cioè tranquillo e discreto.

Seconda idea per andare in vacanza gratis

Ci sono alcuni borghi storici che per dare inizio ad un’economia di tipo turistico, offrono alloggi gratis. Si tratta di un modo per attirare turisti. E per farsi pubblicità.

Già da quest’estate, ci sono piccoli Comuni, situati nelle Marche, in Sicilia e in Trentino, che stanno lanciando questa iniziativa. Lo scopo, quindi, è quello di attirare turisti. E ciò grazie all’incentivo dell’alloggio, per poi offrire sul posto altri servizi. Gli ospiti, infatti, poi spenderanno nei negozi, nei ristoranti e nei locali del luogo.

Basta andare sui siti degli enti turistici cercare i link necessari per prenotare.

Terza idea per vivere una vacanza gratis

Un’altra idea è quella di trascorrere la propria vacanza presso una delle famiglie ospitanti disponibili. Basta iscriversi a una delle tante piattaforme esistenti, dove inserire i propri dati e preferenze.

Fatto questo, occorre mettersi in contatto con la famiglia che fa al caso nostro. Si tratta di un’esperienza sicuramente originale ed emozionante. Potremo conoscere nuove persone e fare qualcosa di entusiasmante. E anche culturalmente interessante.

La vacanza, anche in questo caso sarà gratis ma potremo pensare di sdebitarci con qualche stratagemma. Si pensi a portare il cane a spasso. O accudire il bambino di casa. Insomma, tutto è lasciato all’inventiva e alla fantasia.

Dunque, Ecco 3 modi per andare in vacanza completamente gratis, senza spendere 1 euro, assaporando suggestioni uniche e vivendo esperienze stimolanti!

