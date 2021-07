Viaggiare e percorrere la Puglia significa iniziare un percorso di sensi attraverso storia locale, la gastronomia e il mare. Le località da visitare sono tantissime lungo la costa che si dispiega dal tacco alla punta dello Stivale del nostro Belpaese. L’area del Gargano è tra le mete predilette di turisti e viaggiatori per la particolare conformazione geografica che rappresenta un’entrata di vegetazione nel mare Adriatico che per gran parte della costa è cristallino, basso e sabbioso.

Il verde che tocca il mare

Punto d’incontro tra l’arsura della roccia interna, il fresco degli alti arbusti del promontorio e la luminosità del mare che restituisce l’idea del ristoro e della pace. La parte montuosa ricca di vegetazione in alcuni punti chiude la luce del sole creando un misterioso effetto ombroso.

In questo angolo verde del Gargano si apre un lembo di spiaggia impreziosito da un mare cristallino

A venti chilometri da Vieste, considerato perla del Gargano, colpisce la spiaggia di Pugnochiuso a sud della cittadina. Un angolo di paradiso in cui il verde cade imponente nel mare con un lembo di spiaggia che comprende un’area molto piccola ma di rara bellezza.

Si può ammirare in barca oppure si può accedere tramite struttura recettiva. Ma è anche un angolo meraviglioso che merita una sosta dalla strada con vista dall’alto, un toccasana lungo il viaggio che merita poi una tappa a bordo di una imbarcazione turistica.

Il fondale alto e l’arenile ghiaioso non lo rendono adattissimo a famiglie e bambini, ma merita indubbiamente una visita mordi e fuggi da una delle località attigue quali Mattinata, Vieste o Peschici perché in questo angolo verde del Gargano si apre un lembo di spiaggia impreziosito da un mare cristallino.

La storia

La notorietà del posto nella storia moderna è legata alla visita del presidente dell’ENI, Enrico Mattei, all’inizio degli anni Sessanta. Si racconta, infatti, che durante una mattina il presidente sorvolando l’area in aereo notò quest’angolo di costa e ne rimase folgorato.

Da qui, appena rientrato a Roma, la decisione di donare al Comune una somma di denaro per liberare i terreni occupati e migliorarli per renderli appetibili dal punto di vista turistico. Una storia tutta italiana che merita di essere conosciuta per un luogo che è tutto da gustare.

Come si raggiunge

Per arrivare a Pugnochiuso in auto uscita bisogna lasciare l’autostrada a Foggia e poi percorrere la strada statale 89 Garganica in direzione Manfredonia.

Poi si procede verso Mattinata e si raggiunge Pugnochiuso attraverso la SP 54. La stazione dei treni più vicina è Foggia e da qui occorre muoversi con pullman o auto.