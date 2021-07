Ognuno di noi nel nostro piccolo sogna di avere un balcone colmo di fiori variopinti o piante sempreverdi per concedersi una piccola oasi verde.

A volte ci buttiamo sempre nelle stesse specie di piante e fiori considerando il fatto che questi sono di facile coltivazione e siamo certi della loro riuscita.

Inoltre con la bella stagione, sono veramente tanti i modi per riuscire a realizzare un balcone da fare invidia a tutti i nostri vicini. Non solo rose, camelie, gerani e ortensie ma esistono veramente tantissimi fiori da poter coltivare in tranquillità nel nostro balcone.

Un effetto ancora più stupefacente si può ottenere inoltre grazie alle c.d. piante rampicanti. Da intrecciare in un pergolato oppure lasciarle libere, il risultato finale ci lascerà e lascerà tutti di stucco.

Questo è il rampicante perfetto per balconi fioriti e profumati per tutta l’estate

Se possediamo un balcone stretto e non possiamo concederci molte piante, l’Allamanda cathartica sicuramente è la soluzione migliore. Questa pianta rampicante sempreverde, è composta da steli lunghi che possono raggiungere anche i 150 cm di altezza.

Alla base di questi arbusti crescono dei meravigliosi fiori gialli dal profumo inebriante simili a quelli della pomelia, presenti dalla primavera fino ad ottobre. Dal fiore inoltre successivamente si sviluppa un frutto dalla forma circolare e spinoso che si apre liberando numerosi semi.

Questo è il rampicante perfetto per balconi fioriti e profumati per tutta l’estate dato che resiste alle alte temperature. Inoltre per una fioritura abbondante richiede proprio un’esposizione costante ai raggi solari.

Per quanto concerne l’innaffiatura, nel periodo estivo questa deve essere abbondante ma bisogna evitare il ristagno d’acqua, dannoso per la salute della pianta.

Attenzione anche ai parassiti che solitamente infestano questo tipo di pianta. L’Allemanda è molto soggetta all’attacco della cocciniglia e del ragnetto rosso.

È possibile riconoscere la presenza di cocciniglia tramite la formazione di fiocchi simili al cotone. In questi casi è sufficiente intervenire con un panno imbevuto di alcool per rimuoverli in modo tale da limitarne l’infestazione.