Come ogni estate la Puglia viene presa d’assalto nel periodo che va da giugno a settembre inoltrato.

Il suo mare è uno dei più belli d’Europa, e se non si hanno ancora le idee chiare su dove andare a trascorrere le vacanze, questo è il posto giusto.

Dal Salento, con Gallipoli e Pescoluse, al Gargano con Vieste e Peschici, e altre località meno conosciute ma altrettanto belle e incredibili.

Se non si è già deciso e prenotato dove andare al mare, consigliamo una vacanza meravigliosa in una località marittima dove le barche sembrano volare e non è un trucco, ma pura realtà.

Questo luogo assolutamente da non perdere è Castro Marina, situata lungo la costa orientale della penisola salentina, a sud di Otranto e Santa Cesarea terme.

Ecco una vacanza meravigliosa in una località marittima dove le barche sembrano volare, e non è un trucco

Castro Marina ha ricevuto la bandiera blu nel 2020, il posto dove le barche sembrano sospese, tra l’acqua e l’aria.

Se andiamo su Instagram, ci sono tantissime foto di barche che sembrano fluttuare nell’aria. È una illusione ottica dovuta dal contrasto dell’acqua cristallina e la sabbia super bianca del fondo del mare, accompagnata dall’atmosfera suggestiva delle ombre, appoggiate sull’acqua e create dalle barche.

A Castro Marina non ci si annoia mai. Nel porticciolo si fittano barche, canoe e pedalò per effettuare delle sensazionali escursioni nelle grotte.

Non mancano visite ed escursioni. Con le guide specializzate messe a disposizione dei turisti, consigliamo di visitare alcuni importanti monumenti come il castello del 500, la Cattedrale del settimo secolo e la cripta bizantina.

E poi da non perdere l’incredibile visita alla grotta Zinzulusa, con le sue bellissime stalattiti che pendono dal soffitto.

Per gli amanti delle belle serate, a partire da Tricase fino a Santa Cesarea terme, i locali notturni e discoteche sono tantissimi.