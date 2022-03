In questa famosa città italiana esiste una terrazza panoramica dove godere di una vista mozzafiato senza spendere un solo soldo

I luoghi romantici che offrono scorci indimenticabili sono il sogno di ogni turista che si rispetti. Da soli o con la dolce metà, si può restare ammaliati di fronte a una vista senza paragoni sul panorama circostante. Se siamo anche noi alla ricerca di un luogo simile, sappiamo che non dobbiamo necessariamente attraversare mari e monti per trovarlo.

Nella città più famosa d’Italia, esiste un luogo in cui il tempo sembra fermarsi. Qui il visitatore potrà trovare il suo angolo di paradiso e rilassarsi in piena armonia con la natura. Il tutto godendosi un’impagabile vista delle meraviglie culturali sullo sfondo. La destinazione è niente meno che Roma. In questa famosa città italiana esiste una terrazza che incanterà chiunque dal primo sguardo.

Il Giardino degli Aranci

Chiamato anche Parco Savello, questo angolo della Capitale è famosissimo tra i romani, ma forse non così noto ai turisti. Per raggiungerlo ci si deve dirigere sulla cima del colle Aventino, nel Municipio I. Si può passare per piazza S. Pietro d’Illiria, clivo di Rocca Savella o via di S. Sabina.

Il Giardino degli Aranci è un luogo unico nel suo genere. A due passi dagli edifici e il cemento in lontananza, si estende elegantemente per quasi 8.000 mq. Le sue origini si daterebbero intorno al 1932, per opera dell’architetto Raffaele de Vico.

L’intento era di affiancare un nuovo belvedere a quelli già esistenti del Pincio e del Gianicolo, proprio sul territorio dove sorgeva la fortezza della famiglia Savelli. Dopo un progetto di ristrutturazione splende ancora oggi in tutta la sua bellezza e l’ingresso dovrebbe essere totalmente gratuito.

Il Giardino degli Aranci è il posto perfetto per chi vuole prendersi un attimo per sé o condividere un momento di piacere col partner. Il parco è diviso a metà dal viale principale, intitolato al celebre attore Nino Manfredi. Tra i punti d’interesse si segnalano la splendida fontana ideata da Giacomo della Porta e la piazza centrale in onore dell’attore Fiorenzo Fiorentini.

Proprio passeggiando per il giardino si può godere di una prospettiva unica su molti monumenti e simboli della capitale. Tra questi la Basilica di San Pietro, il fiume Tevere, l’isola Tiberina e i templi del Foro Boario. Il tutto lasciandosi cullare dal profumo inconfondibile degli alberi di arancio che puntellano la zona.