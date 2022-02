Invece delle solite mete affollate ecco 4 cittadine italiane da visitare a febbraio in un weekend che lasciano tutti senza fiato

In attesa delle tanto agognate vacanze estive, ci si può scaldare visitando alcuni luoghi magici del nostro Paese. Anche a febbraio l’Italia è in grado di offrire posti incantevoli che valgono una toccata e fuga per i turisti più attivi.

Sparse per il territorio italiano vi sono alcune meraviglie architettoniche che sanno regalare attimi indimenticabili. Sono le mete perfette per le famiglie o le coppie che vogliono trascorrere un fine settimana tranquillo e romantico.

Invece delle solite mete affollate ecco 4 cittadine che sapranno stupirci con le loro bellezze paesaggistiche. Un vero e proprio concentrato di storia e cultura da non perdere.

Alba

Questo idilliaco comune di poco più di 30.000 abitanti sorge in Piemonte, nella provincia di Cuneo. Si trova immerso nel cuore delle Langhe e giova dello splendido paesaggio collinare circostante. Alba, che detiene il soprannome di città delle 100 torri, è una meta che potrebbe far felice chiunque in ogni stagione. Gli amanti dell’architettura si troveranno a proprio agio nell’ammirare la splendida Cattedrale di San Lorenzo o visitando la suggestiva piazza del Duomo. Poi, facciamo due passi in via Cavour e Vittorio Emanuele, per ammirare edifici e palazzi risalenti a epoche passate.

Spoleto

Bella e immancabile, questa cittadina nel perugino è una delle perle dell’Umbria. Spoleto sorge su un colle, con a Est le montagne in bella vista. Le sue origini sono molto antiche e oggi si vedono ancora i segni del passaggio dei Romani di tanti anni fa. Fermiamoci a fotografare il ponte Sanguinario e l’Arco di Duso, oltre che le sue numerose chiese. Tra i luoghi d’interesse non facciamoci mancare nemmeno la Rocca Albornoziana, il Teatro Romano e il Museo Archeologico Statale. E per soddisfare l’appetito, fermiamoci a gustare un delizioso piatto di strangozzi locali.

Proseguiamo nel nostro excursus.

Sutri

Questo grazioso comune laziale fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia. Conta solo 6.500 abitanti, ma Sutri è molto più grande di quel che appare. Per il suo territorio si notano ancora i resti del passaggio di popoli antichi. Quindi, è facile restare ammaliati di fronte alla grandezza dell’anfiteatro romano o della necropoli etrusca. Non perdiamoci nemmeno l’elegantissima Villa Savorelli e le Chiese di Santa Maria Assunta e della Madonna del Parto.

Sulmona

Chiudiamo con un diamante incastonato nel territorio abruzzese, Sulmona. Questo è un comune che ha molto da offrire anche al turista di passaggio. Poco distante dal Parco Nazionale della Majella, la città dei confetti è cosparsa di monumenti e luoghi di interesse. Le tipiche viuzze che attraversano tutto il centro portano a edifici storici e chiese antiche. Palazzo Grilli e Mazzara e le Chiese del Carmine o di San Francesco della Scarpa sono solamente alcuni dei numerosi esempi.