La storia del nostro Paese si può rivivere attualmente nei borghi sparsi per tutto il territorio. Si tratta di piccole realtà locali dal fascino inestimabile che sono, per la toccata e fuga del visitatore, un vero paradiso. Il luogo di cui si parlerà oggi è un esempio lampante di come natura e storia possano combaciare e abbracciarsi tra loro.

La sua posizione ne fa una meta perfetta per ogni periodo dell’anno e il panorama che lo circonda non fa che impreziosirne la vista. Vediamo di quale borgo stiamo parlando e come visitarlo per restarne ammaliati.

Il gioiello dell’entroterra ligure

La Liguria è una Regione bella e attraente sotto molti punti di vista. Quando la si nomina si penserà sicuramente alle sue spiagge e al mare cristallino, ma anche l’entroterra fa la sua parte. Nel territorio di Bordighera, in provincia di Imperia, sorge un grazioso paesino che arricchirà notevolmente il bagaglio culturale del visitatore di turno.

Apricale conta poco più di 600 abitanti, ma la sua grandezza si vede da quel che si trova dentro e attorno alle sue mura. A poca distanza dalla splendida Riviera di Ponente, questo borgo si incastona tra il panorama mozzafiato delle Alpi Marittime. Al suo interno si erge un vero e proprio concentrato di cultura, con delle chicche gastronomiche che faranno felici i più golosi.

Resterà nei cuori questo piccolo borgo medievale dell’entroterra baciato dal sole e perfetto per una visita di passaggio

Apricale è il borgo dove batte sempre il sole. Arroccato su di una collina e circondato dagli ulivi, è percorso da viuzze costruite interamente in pietra. Inoltrandosi per i suoi suggestivi e intricati carruggi, si arriva fino a Piazza Torracca.

Qui si erge nella sua imponenza la Chiesa della purificazione di Maria Vergine, realizzata secondo i canoni degli stili gotico, neoromanico e barocco. Sul campanile, la curiosa installazione di una bicicletta rende questo edificio davvero singolare.

Vera perla del luogo è però lo storico Castello della Lucertola. Costruita sulla roccia, questa fortezza maestosa è sede ancora oggi del Museo della storia di Apricale. Visitandolo si può rivivere il passato medievale del paese tra cimeli e reperti dal grande valore storico.

Apricale si fa valere anche per i suoi deliziosi prodotti locali. Chi vuole portare a casa un goloso ricordo potrebbe fermarsi ad acquistare una delle varie specialità gastronomiche. Buttiamoci su di una buona bottiglia di olio di oliva, del miele d’acacia o di castagno o su un vasetto del tradizionale pesto ligure. Insomma, siamo sicuri che resterà nei cuori questo piccolo borgo medievale dai tratti assolutamente unici e indelebili.