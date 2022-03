Ecco delle bellissime e romantiche mete per questo fine settimana in Italia  

Questo fine settimana il meteo prevede un tempo davvero primaverile. Da Nord a Sud, la nostra penisola sarà riscaldata e illuminata da un sole che ci spingerà a uscire di casa e a cercare dei bei posti da scoprire. Anche se con l’arrivo delle compagnie aeree a basso costo l’idea di partire per un weekend all’estero può tentarci, possiamo vedere posti bellissimi anche a due passi da casa nostra. Inoltre, grazie alla nostra storia abbiamo delle città d’arte che tutto il Mondo ci invidia.

Dunque, per questo weekend possiamo comodamente scegliere una meta italiana per portare tutta la famiglia. Ecco, infatti, delle bellissime mete romantiche, vediamo quali sono.

Como e i dintorni di Torino

Se viviamo al Nord, un’ottima scelta è quella di andare a rilassarsi sul lago di Como. Non saremmo gli unici ad averci pensato, già che da un po’ di tempo le star di mezzo Mondo hanno scelto questa cittadina come la sede della loro seconda casa. Tuttavia, Como non offre solo delle splendide passeggiate e viste sul suo omonimo lago ma anche tantissime istituzioni culturali da visitare. Pensiamo soprattutto al Museo della Seta, tessuto che ha reso celebre la città nel Mondo. Inoltre, se amiamo l’architettura, dobbiamo assolutamente andare a visitare alcuni esempi del razionalismo italiano. Parliamo della Casa Giuliani Frigerio, il Monumento ai Caduti e all’ex Casa del Fascio. Queste costruzioni hanno almeno un elemento in comune, la firma dell’architetto che le ha progettate: Giuseppe Terragni. Infine, dovremmo naturalmente visitare anche il Duomo e la meravigliosa Villa Olmo.

Per quanto riguarda Torino, invece, oltre a visitare i classici come il Museo Egizio o il Museo del Cinema, ci sono tantissime mete da scoprire a due passi dalla città. Il museo di arte moderna di Rivoli, ad esempio, o la Sacra di San Michele. Tra l’altro, nei dintorni della città ci sono moltissime residenze sabaude da visitare come la Palazzina di caccia di Stupinigi o la reggia di Venaria.

Ecco delle bellissime e romantiche mete per questo fine settimana in Italia

Un’altra meta perfetta per un weekend romantico è sicuramente Ferrara. Se amiamo l’arte, non possiamo non ammirare il Castello Estense, Palazzo Schifanoia e il Museo di Casa Romei. Tuttavia, ciò che piace di Ferrara sono le sue strette vie di chiara derivazione medievale e i suoi parchi.

Infine, le antiche mura di Lucca sono un’altra grande attrazione per dei weekend estremamente rilassanti in cui stare all’aperto. Sempre in quest’ottica, non dimentichiamoci di visitare la piazza dell’Anfiteatro e il Parco di Pinocchio.

