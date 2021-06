In questo articolo abbiamo parlato dell’olio di lino, importantissimo alimento da consumare con regolarità se si hanno problemi di diabete o glicemia. L’olio di lino, infatti, possibilmente spremuto a freddo, contiene grassi omega-3 molto benefici per il nostro organismo.

Ma vediamo nel dettaglio in quali oli sono presenti i benefici grassi omega-3 che contrastano il colesterolo.

Gli omega-3 sono acidi grassi essenziali, cioè acidi grassi che il nostro organismo non sintetizza in maniera autonoma ma ha bisogno di assimilarle dal cibo. Nella nostra dieta quotidiana siamo molto carenti di questi acidi grassi, ed è per questo che è importante integrarli sempre di più. I grassi omega-3 sostengono tutta una serie di funzioni cardio-vascolari di varia natura. Regolano la coagulazione del sangue, la vasodilatazione e la pressione arteriosa, prevenendo una serie di patologie cardiovascolari come infarto ed ictus.

Gli acidi grassi sono presenti sia in oli di origine animale, sia in quelli di origine vegetale. In quali oli sono presenti i benefici grassi omega-3 che contrastano il colesterolo?

Omega-3 negli oli di origine animale

Principalmente questi acidi grassi sono contenuti negli oli di pesce. In particolare, tra i più nutritivi ci sono l’olio di krill e il famosissimo e “terribile” olio di fegato di merluzzo. Ricchi anche di vitamina D (sintetizzata nel nostro organismo dal sole), questi due oli non vengono utilizzati per scopi alimentari. Vengono però assunti come integratori attraverso capsule o perle gelatinose. E meglio così, per chi ricorda lo sgradevolissimo odore e sapore di questi oli, in particolare quello di merluzzo, consigliati contro il rachitismo.

Omega-3 negli oli di origine vegetale

Non tutti gli oli vegetali sono buoni per il nostro organismo. Bene conosciamo gli effetti dell’olio di palma, in particolare quello estratto con tecniche obsolete o non rispettose dell’ambiente.

Questi sono gli oli qualitativamente migliori per il nostro organismo, ricchi di omega-3 e vitamina E, in ordine di quantità di omega-3 contenuta. Al primo posto l’olio di kiwi, poi l’olio di lino, l’olio di semi di canapa, l’olio di noce e l’olio di colza.

Questi oli sono da utilizzare a freddo, conservare in frigorifero e consumare abbastanza velocemente.