È incredibile quanti benefici dia anche contro il colesterolo assumere questo speciale alimento almeno una volta al giorno.

I semi di lino, si sa, sono molto nutrienti e ricchi di importanti sostanze benefiche per l'organismo. Mangiati crudi, appena saltati in padella, lasciati in ammollo o cotti, i semi di lino offrono tutta la loro essenza nutritiva. Ma in pochi conoscono l'olio di semi di lino e i suoi mille usi e benefici, anche e soprattutto riguardo al colesterolo.

Le principali qualità e caratteristiche dell’olio di lino

L’olio di lino è un olio tendenzialmente giallo dorato, abbastanza denso, che dona, se aggiunto a prodotti da forno, un’ottima morbidezza e masticabilità. Per questo motivo, sia l’olio che i semi lasciati in ammollo e poi bevuti, sono un antico rimedio contro la stitichezza.

Le fantastiche proprietà dell’olio di lino, ricco e nutriente come pochi olii e ottimo contrasto tutto naturale al colesterolo

Quest’olio è una fonte di acidi grassi essenziali (omega-3 ed omega-6) e un potente antiossidante, grazie alla presenza di polifenoli. Acidi grassi chiamati essenziali per il fatto che il nostro organismo ne ha assoluto bisogno.

Gli elementi presenti nel lino, in particolare nell’olio, sono efficaci contro il colesterolo, il diabete, e prevengono anche alcune disfunzioni ormonali.

Sono stati fatti molti studi che dimostrano come l’utilizzo dell’olio di lino abbassi effettivamente i livelli di colesterolo e diabete.

Si consiglia di assumere da 1 a 3 cucchiai da cucina al giorno, versati sui piatti oppure da soli.

Questo olio è da conservare lontano dalle fonti di calore e da fonti di luce. Per questo motivo consigliamo di tenerlo in frigo.