Come tutte le donne di casa sanno, fare il bucato è una scienza delicata e piena di variabili da considerare. Infatti, non è sufficiente prendere tutti i panni da lavare, metterli in lavatrice, aggiungere il detersivo e far partire il lavaggio. Occorre valutare il tessuto dei panni, il colore, se si tratta di abiti nuovi o di vecchie lenzuola, e molto altro.

Di certo prima di capire come fare il bucato perfettamente passeranno anni, pieni di piccoli errori ed incidenti. Ma esiste un errore facile da evitare che tutti commettono nel fare il bucato: usare troppo detersivo.

Sembra incredibile ma è questo l’errore che tutti commettono in buona fede quando fanno il bucato e che causa cattivi odori e problemi allo scarico

Sembrerà banale ed innocuo, ma in realtà il fatto di impiegare più detersivo del necessario non migliora la pulizia dei panni. Invece, le dosi consigliate sulle confezioni di detersivo sono quelle studiate per rimuovere ogni tipo do sporco ed abbondare non servirà a nulla.

Oltre ad essere inutile e uno spreco, il detersivo in eccesso può lasciare dei fastidiosi aloni e residui sui panni. Inoltre, i residui di detersivo potrebbero essere la causa del cattivo odore che a volte si sente provenire dalla lavatrice. Infine, se si continua per diverso tempo e numerosi lavaggi ad usare troppo detersivo, si rischia di intasare le tubature dello scarico. Infatti, gli eccessi tendono a depositarsi nelle condutture dello scarico e alla lunga possono intasarlo.

Come fare con le macchie ostinate?

Uno dei motivi per cui spesso si rischia di rovinare il bucato usando troppo detersivo è per eliminare le macchie ostinate. Eppure, anche in questo caso, il detersivo in più non serve. Effettivamente, il modo migliore per eliminare le macchie è di pretrattarle singolarmente con uno smacchiatore o con tecniche fai da te.

Solo così si potranno rimuovere le macchie e di certo non inondando i nostri vestiti e panni sporchi di detersivo.

Concludendo, la dose da usare di detersivo è quella indicata sulle confezioni ed abbondare non farà bene né al bucato, né al proprio portafoglio.

