Per gli amanti dei fiori non sono finiti quelli da piantare nel nostro balcone. Ci sono fiori veramente carini poco conosciuti magari con un nome strano. Eppure, bellissimi nel suo insieme. Si sta parlando dei crocus. Si dice che sono nati per infondere gioia e speranza. Dopo un lungo inverno serve un fiore così pieno di allegria. Sono fiori resistenti che ritroveremo anche per tutto l’inverno nel nostro giardino. Andiamo a vedere i passi da fare per prenderci cura di un meraviglioso fiore del colore del mare che renderà il nostro giardino accogliente e suggestivo.

Semina

Si piantano i bulbi nel terreno quando la temperatura resta in media sui 14 gradi. Scegliere l’autunno come periodo favorevole. Prendiamo nota su cosa fare ad ottobre e novembre. I semi di questo fiore si possono acquistare da un vivaio. Scegliere un vivaio del quale abbiamo piena fiducia. Si può scegliere il colore di questo fiore, potremmo preferire magari un azzurro come il mare. Di solito il fiore è viola ma ci sono diverse tonalità in altri colori. Sono molte le varietà del crocus quindi farsi consigliare dal vivaio è un’ottima soluzione. Per la piantumazione scegliere un punto dove l’illuminazione è diretta. Questo fiore anche se resiste bene al freddo ha bisogno di tutto il sole che può ricevere. L’ombra non aiuta la sua crescita.

Per piantare questo fiore è preferibile fare una buca di 40 centimetri in questo modo si controlla il drenaggio poi aggiungere dell’acqua. Se l’acqua viene subito assorbita dal terreno vuol dire che abbiamo scelto un ottimo posto. A questo punto aggiungere materiale organico allo strato superficiale del terreno. Aggiungere della torba e il gioco è fatto. Il consiglio è di piantare il fiore in autunno ma alcune specie di crocus possono essere piantate anche in giugno. Questo è un fiore portafortuna che allieterà le nostre sere d’estate. Non sarà il solito fiore ma uno speciale simbolo di speranza.