I carciofi sono un ortaggio tipicamente autunnale. Si prestano perfettamente alla preparazione di contorni facili, veloci e salutari per accompagnare piatti sia di pesce che di carne. Un esempio ne sono proprio i morbidissimi carciofi gratinati di cui illustreremo la ricetta.

In molti li cucinano usando il forno, ma in verità è possibile farlo anche con una semplice padella e quindi in modo ancora più veloce.

Ingredienti per 4 persone

5 carciofi;

succo di 1 limone;

pangrattato;

prezzemolo;

sale;

aglio;

formaggio grattugiato;

peperoncino;

olio extravergine di oliva.

Come pulire e non far annerire i carciofi

Tagliare la parte più dura del gambo del carciofo. Quindi toglierne le punte più spinose con l’aiuto di un coltello. In seguito, strapparne le foglie più esterne e rovinate. Il prossimo passaggio è tagliare il carciofo in due parti e rimuoverne la barba, cioè tutti i filamenti spinosi che si trovano al centro di quest’ortaggio. Ripetere questo procedimento con tutti i carciofi.

Ogni volta che si pulisce un carciofo, immergerlo in una soluzione di acqua e limone e lasciarlo al suo interno. In questo modo, si impedirà che si annerisca.

Morbidissimi carciofi gratinati in padella pronti in 10 minuti

Prendere una ciotola. Mettere al suo interno il pangrattato, il formaggio grattugiato, il peperoncino, il prezzemolo tritato e un po’ di sale. Mescolare il tutto.

Intanto, mettere a imbiondire l’aglio in padella. Quando si sarà dorato, rimuoverlo e aggiungere i carciofi già puliti e tagliati.

Cottura

Far saltare in padella, mettere il coperchio e lasciar cuocere per 5 minuti, mescolando saltuariamente. Infine, unire il pangrattato al tutto, mescolare e far insaporire. Servire i carciofi gratinati in padella quando sono ancora caldi.

Quali sono le proprietà del carciofo?

Il carciofo è un ortaggio ricco di nutrienti molto importanti per il nostro organismo. Tra questi ci sono in gran quantità il potassio e il magnesio, ma anche l’acido folico. Quest’ultimo è molto importante per le donne in stato di gravidanza.

Garantisce anche l’apporto di rame, ferro, zinco e calcio, anche se in minori quantità rispetto agli altri nutrienti citati. È ottimo per le diete dimagranti, siccome è ipocalorico e ha un alto contenuto di fibre ed elevato potere saziante.

