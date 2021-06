I limoni li possiamo consumare in mille modi. Spremute, succhi e pure come ingrediente speciale di questa torta. Siamo però sicuri di scegliere il miglior limone che esista al Mondo? O, se non proprio il migliore, uno dei migliori? In pochissimi lo comprano ma questo è uno dei limoni migliori al Mondo.

La sua storia

Il limone di cui vogliamo parlare oggi è naturalmente italiano. E più precisamente pugliese. Tutti, infatti, conoscono i limoni di Sorrento, ma in pochissimi conoscono e comprano il femminello del Gargano. La sua storia è eccezionale, ed è davvero millenaria.

Infatti, si racconta che il principe di Bari, Melo, attorno all’anno mille della nostra era, ha avuto un’idea geniale. Il principe aveva estremo bisogno di soldati e per invogliare dei normanni inviò dei regali. Non regali materiali, ma dei frutti anche per mostrare la ricchezza della terra. In particolare, inviò al Nord Europa dei limoni. Limoni che al Nord Europa non crescevano: ecco l’origine del femminello.

Da quel momento in poi, Gargano e agrumi sono stati un binomio indissolubile. Un frate del seicento ha raccontato il paesaggio come ricchissimo di limoni, che sono contesi da slavi e dai veneziani. Anche la religione è entrata nell’immaginario comune legato ai limoni. C’è una processione per San valentino ogni anno a febbraio. Santo che il popolo ha scelto come protettore delle piante e dei campi di limoni e arance.

Il limone tipico del Gargano si chiama proprio femminello. È un’indicazione geografica protetta, ed ha alcune caratteristiche che lo rendono unico al Mondo.

In primo luogo è ricchissimo di oli essenziali e la sua buccia è davvero intensa. Non esiste invece un’unica forma del frutto: può variare molto in funzione della stagione.

La sua polpa presenta un colore tra il giallo e il verde, e il suo gusto eccezionale. Lo possiamo trovare nei più grandi supermercati ma soprattutto al mercato rionale. Non appena lo vedremo, proviamo a comprarlo. Ne resteremo completamente estasiati!