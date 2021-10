Da sempre gli occhi vengono considerati lo specchio dell’anima e sappiamo bene come uno sguardo possa dire molte cose. Occhi grandi, occhi piccoli, occhi all’insù o all’ingiù, poco importa. Sono sicuramente il punto focale del viso, capace di ammaliare chiunque. Ma quante volte capita di ritrovarsi con gli occhi scavati per colpa della stanchezza? Questi solchi neri pronunciati che odiamo tanto e qualche rughetta di espressione di troppo non ci risparmiano.

Per questo l’utilizzo degli eye patch è diventato indispensabile per reidratare velocemente il contorno occhi. Un’invenzione davvero utilissima che tutte le donne amano, anche di più delle maschere viso. Si applicano velocemente, in genere non richiedono neanche il risciacquo e sono comodi anche in viaggio. Questi piccoli cerottini impregnati di siero sono davvero incredibili. Ma in realtà in pochi sanno come applicare gli eye patch sul contorno occhi per avere il massimo risultato.

In genere seguiamo le istruzioni riportate sulla confezione, se ci sono. Questa piccola illustrazione che ci indica come applicarli e per quanto tempo tenerli in posa. Dai 10 ai 15 minuti solitamente, che puntualmente diventano sempre di più e ci ritroviamo con questi cerottini rinsecchiti sotto gli occhi.

Ne esistono di diversi tipi, alcuni in gel mentre altri sono proprio dei cerottini in tessuto imbevuti. A seconda del prodotto che contengono possono avere funzioni diverse. Ad esempio alcuni hanno sieri rigeneranti alla vitamina C o altri ancora contengono acido ialuronico. Comunque tutti prodotti che servono per reidratare la pelle, ma che possono essere anche decongestionanti.

Infatti gli eye pacht, soprattutto quelli in gel o silicone possono avere una doppia funzione. E in base al verso in cui li applicheremo avremo risultati diversi. La classica forma a mezzaluna prevede una parte più sottile e una più ampia che si adatta al nostro contorno occhi.

Se applichiamo l’eye patch con la parte più stretta verso il naso andremo a focalizzarci sull’idratazione. Se si formano delle piccole lineette d’espressione sotto l’occhio è il metodo migliore per tonificarle. Invece se le applichiamo nell’altro verso, cioè con la parte più ampia vicino al naso il focus sarà diverso. In questo modo i cerchi neri sotto gli occhi si attenueranno e ridurremo il gonfiore delle borse.

Insomma in base a come li applichiamo avremo un beneficio diverso. Per questo motivo questi cerotti sono amati davvero da tutti, donne e uomini. Ovviamente questi eye patch sono efficaci solo se si tratta di inestetismi momentanei. Nel caso di problemi più duraturi è sempre meglio rivolgersi ad un dermatologo che saprà consigliare il prodotto più adatto.

