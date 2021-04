Siamo abituati a parlare di occhiaie e borse sotto gli occhi quasi come se fossero sinonimi. In realtà sono due inestetismi molto diversi. Per le occhiaie vediamo tanti consigli su come coprirle o evitarle. Ma delle borse sotto gli occhi se ne parla molto meno. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo non solo di come evitare le borse sotto gli occhi. Ma anche di come sgonfiarle semplicemente con una verdura che possiamo tenere in frigorifero.

Le borse sono gonfiori non solchi

Si formano più frequentemente con l’avanzare dell’età. Questo perché la pelle del contorno occhi è molto sottile. Risente subito del passare del tempo e tende ad assottigliarsi. Poi a causa di stress, poco sonno e ritenzione idrica si forma un ristagno di liquidi. E si va a formare nella zona del contorno occhi. Ma può capitare che ci sia una certa predisposizione al gonfiore, varia da persona a persona. Se il gonfiore è importante e non va via, meglio consultare uno specialista. Potrebbe trattarsi di un campanello d’allarme per altre patologie. Come la congiuntivite, ipotiroidismo o pressione alta.

Il trucco completamente naturale per sgonfiare le borse sotto gli occhi senza spendere soldi in creme

Il rimedio della nonna più classico è poggiare un cucchiaino freddo sulla zona interessata. Il freddo aiuta a sgonfiare le borse. Ma c’è una verdura che può essere molto più utile dei cucchiaini ghiacciati. Ed è il cavolo, o cavolo verza. Il cavolo, come altre verdure della famiglia delle Crucifere, ha tantissimi benefici per la salute. Ha proprietà antinfiammatorie, che sono quelle che sfrutteremo per sgonfiare le borse.

Basterà mettere il cavolo in frigorifero. Staccarne una foglia e strappare due pezzettini che applicheremo nella zona sotto l’occhio. Strizziamo leggermente il pezzetto di foglia così uscirà il liquido. Poi applichiamo le nostre patch occhi completamente naturali. Li lasciamo agire per almeno 5 minuti. Poi li togliamo e le borse si saranno sgonfiate!

Ecco quindi, Il trucco completamente naturale per sgonfiare le borse sotto gli occhi senza spendere soldi in creme. Economico e funzionale, il cavolo ci aiuta a contrastare questo gonfiore. E con il resto del cavolo prepariamo una gustosa ricetta! Ricordiamo però che se oltre alle borse si presentano anche irritazioni o gonfiore importante meglio consultare un dermatologo. Potrebbe essere necessaria una terapia per contrastarle.