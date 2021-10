Riuscire a mantenere rigoglioso il balcone o il giardino in autunno è molto difficile. La stagione della fioritura finisce per tantissime specie di piante e quelle meno resistenti neanche sopportano il clima rigido.

Quindi ci troviamo sempre davanti al solito dilemma, portare le piantine in casa o ripiantare tutto l’anno successivo. In realtà non sono queste le nostre uniche opzioni, possiamo pensare a qualche pianta che resiste a tutte le temperature.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sembra incredibile ma esistono davvero, forse non le conosciamo tutte ma ci sono. E non serve ordinarle da qualche posto sperduto e lontano, le abbiamo anche qui in Italia. Tra le diverse specie che sopportano benissimo le temperature più rigide troviamo tante piante perenni. Proprio perché sopravvivono tutto l’anno si adattano a qualunque temperatura, anche le più rigide.

Per avere un balcone sempre fiorito piantiamo questi meravigliosi fiori che resistono anche al gelo

La pianta di cui parleremo oggi è la Dianthus Plumarius i cui fiori vengono chiamati garofanini. Questa pianta erbacea perenne è perfetta da piantare in vaso ma anche nelle aiuole in giardino. È molto diffusa in Italia anche se proviene dalla zona della Croazia e Slovenia. Può arrivare a circa 20/25 cm di altezza e i suoi fiori pastello hanno delle sfumature meravigliose. I petali sono molto sfrangiati e profumati, sembrano dei pompon. I colori di questi fiori che spuntano singolarmente dal cespuglio sono tanti. Si alternano in base alla specie tonalità di rosa e lilla, ma anche giallo o rosso.

La pianta dei garofanini richiede pochissima manutenzione e pochissima irrigazione. Se ne abbiamo già qualcuna in balcone è questo il momento di concimarla. Puliamo bene il cespuglio alla base e potiamolo, eliminando i rametti secchi.

Se invece la vogliamo comprare per piantarla cerchiamo di posizionarla in un luogo riparato. Deve prima adattarsi bene al terreno se vogliamo che diventi rigogliosa velocemente. A parte queste piccole accortezze è una pianta che resiste a temperature molto rigide, fino a sotto lo 0. E ha una fioritura piuttosto lunga, quindi possiamo goderci i suoi meravigliosi fiori per molti mesi.

Ecco perché per avere un balcone sempre fiorito piantiamo questi meravigliosi fiori che resistono anche al gelo. Il vantaggio dei garofanini è che anche se la fioritura non è annuale la pianta sopravvivere e continua a crescere rigogliosa. E non appena spuntano le gemme è possibile ammirare questi gioiellini tra le foglie. Un solo appunto, se abbiamo dei gatti meglio fare attenzione perché questa pianta è leggermente tossica per loro.

Approfondimento

Ecco 3 bellissime piante poco conosciute perfette per un balcone fiorito anche in autunno