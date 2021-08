La liquirizia è una pianta dal sapore dolce che viene utilizzata principalmente per realizzare caramelle e dolciumi. Non sono in molti, però, a sapere che le radici di questa pianta possiedono anche tantissime proprietà benefiche per la salute del nostro corpo. Non a caso, infatti, già nell’antico Egitto questa pianta era conosciuta ed utilizzata per realizzare un liquore portentoso destinato ai faraoni. Allo stesso modo, in Cina, veniva anche usata tradizionalmente per alleviare infiammazioni, problemi respiratori e mal di stomaco. Nonostante le ultime ricerche, però, solo in pochi sanno che questa radice è perfetta per contrastare glicemia alta e diabete.

Altri effetti e proprietà della liquirizia

La liquirizia è davvero una pianta utilissima ed estremamente ricca di innumerevoli proprietà benefiche per la salute: possiamo infatti utilizzarla nei casi di ipotensione arteriosa, cioè di pressione bassa; sotto forma di tisana come antiossidante e antinfiammatorio; per migliorare la qualità della pelle, contrastando attivamente eczemi e acne giovanile; ed infine per combattere bruciori, mal di stomaco e reflussi gastroesofagei.

Oltre a queste proprietà poi, può essere utile sapere che questa radice aiuterebbe persino a perdere peso. Tuttavia, questa ipotesi non è confermata da nessuna ricerca e quindi saranno necessari nuovi studi al fine di ottenere informazioni più sicure a riguardo. A tal riguardo poi dovremmo però sempre ricordare che sebbene un alimento posso fornire un piccolo aiuto nella perdita del peso questo da solo non basta. Per ottenere risultati seri e duraturi è sempre fondamentale seguire una dieta e uno stile di vita attivo, sempre sotto consiglio di un professionista.

In pochi sanno che questa radice è perfetta per contrastare glicemia alta e diabete

Nell’ultimo periodo si è poi scoperta un’importante proprietà della radice di liquirizia che le permetterebbe di essere utile anche contro malattie importanti come il diabete. Secondo uno studio portato avanti a Berlino dal team del Max Plank Institute for Molecular Genetics, la liquirizia aiuta a ridurre il glucosio nel sangue. In questo modo allora alcuni elementi contenuti in questa radice permetterebbero di contrastare, se non anche addirittura far regredire, il diabete di tipo 2.

Questa malattia, essendo legata anche al peso corporeo, rende estremamente difficile il poter contrastare con le cure gli effetti dannosi sul fisico. Gli studiosi hanno però scoperto che una sostanza contenuta nelle radici di questa pianta, le amorfrutins, possiedono degli effetti sorprendenti: questa, infatti, riduce il glucosio e le infiammazioni da diabete, prevenendo anche un eccesso di lipidi nel fegato. In questo modo si riduce la resistenza all’insulina che è uno dei problemi più gravi legati a questo tipo di diabete.

