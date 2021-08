Il passaggio da agosto a settembre è per tutte le piante un momento di transizione davvero delicato ed importante.

Momenti in cui sia l’orto sia il giardino hanno bisogno di particolari cure ed attenzioni.

Raccolte e preparazioni del terreno devono avvenire in particolari periodi dell’anno.

Generalmente le piante, sia per quelle in casa e sia per quelle da giardino, necessitano di preparazione per poter poi affrontare il periodo invernale.

I mesi di settembre ed ottobre sono quelli in cui iniziano i primi freddi e le prime piogge, dunque il periodo dove è necessario intervenire.

Ecco cosa fa il giardiniere nel periodo migliore per aiutare le piante a fiorire magnificamente l’anno venturo prestando le dovute cure ed attenzioni

Innanzitutto quasi a termine della stagione estiva le temperature iniziano ad abbassarsi e le giornate diventano più corte e dunque le piante avranno bisogno di innaffiature meno frequenti e meno abbondanti.

Le piante d’appartamento che sono state poste all’esterno dovranno rientrare in casa.

Mentre per quelle che sono rimaste al chiuso e dunque hanno sofferto il caldo e la poca luce dovranno essere potate accorciando i rami ed eliminando le foglie secche ed ingiallite.

Mettere al riparo le piante in vaso più delicate in serra o in veranda, in punti strategici dove possano ricevere la giusta aria e la giusta luce durante tutto il giorno.

Facendo comunque molta attenzione a che i raggi diretti del sole non brucino le foglie.

È possibile potare le conifere e le rose rampicanti, tagliando i rami secchi e legando quelli ancora vigorosi, così come per tutte le piante ad alta vegetazione.

La fase di riposo vegetativo delle piante inizia per la grande maggioranza in autunno, il periodo migliore per la potatura.

In questo modo liberando le piante dai rami e foglie secche saranno più rigogliose e vigorose in primavera.

Stesso discorso vale anche per gli alberi da frutto, dove è bene ricordare di disinfettare le cesoie durante i tagli e di applicare un mastice cicatrizzante sulle parti recise per evitare che la pianta subisca attacchi di funghi e batteri.

L’autunno è il periodo durante il quale le piante riescono a rimarginare i tagli più velocemente.

Stagione perfetta anche per la messa a dimora per piante e alberi da frutto, in quanto il periodo autunnale coincide con il loro riposo vegetativo.

In giardino si consiglia di proteggere le piante coprendole con teli protettivi per ripararle dalle intense piogge, venti e freddi gelidi.

È necessario preparare il terreno per la nuova semina del prato e decidere le zone per la messa a dimora delle nuove piante.

I crisantemi, ciclamini e l’erica sono splendide piante che regalano rigogliose fioriture durante il periodo invernale .

I bulbi dei tulipani, narcisi e giacinti possono essere piantati ben in profondità e ricoperti con torba e foglie secche, settembre è il mese perfetto.

Per le colture di aglio, scalogno e tutti i tipi di broccoli risulta necessario aggiungere compost e concime al terreno.

Comunque è necessario preparare tutto il terreno aggiungendo concimi naturali smuovendolo bene per garantire un’ossigenazione ottimale.