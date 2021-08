In quasi tutte le case italiane c’è un vasetto di basilico sul davanzale della cucina. Pronto all’uso per le ricette più svariate, però pochi conoscono questo semplice ma straordinario uso del basilico.

Una pianta dal profumo così forte si presta bene non solo per la cucina, ma anche per molti altri usi, per i quali basta seguire i tradizionali consigli della nonna. Vediamone uno.

Un delizioso profuma biancheria

Basta mettere a bollire un litro d’acqua in una pentola. Appena sopraggiunge il bollore dobbiamo inserire circa 4 foglie di basilico. Meglio staccarle dalla pianta subito prima di metterle a bollire, per ottenere il massimo in termini di fragranza e profumo. Le foglie devono bollire al massimo 3 o 4 minuti. Si raccomanda vivamente di non farle cuocere più a lungo di così.

Pochi conoscono questo semplice ma straordinario uso del basilico

Otterremo un profuma biancheria pazzesco, però bisogna fare molta attenzione nel seguire i tempi di bollitura. Non più di 4 minuti, come abbiamo scritto. Se il basilico bolle più a lungo, infatti, c’è il rischio che rilasci il suo potere tintoreo. I capi spruzzati con questa essenza potrebbero addirittura rimanere macchiati di un colore blu violaceo.

Le fasi finali

A bollitura ultimata bisogna rapidamente scolare le foglie di basilico, in modo che l’acqua, appunto, non si colori di blu violaceo. A questo punto bisogna lasciar raffreddare l’essenza ancora bollente. Quando è tiepida aggiungere 2 cucchiai da minestra di bicarbonato. Il tepore dell’acqua consentirà al bicarbonato di sciogliersi perfettamente.

Facile da nebulizzare

Ad essenza ben raffreddata, bisogna trasferita in un nebulizzatore spray, come quelli che si usano per nebulizzare acqua sulle foglie delle piante. Basterà prendere la biancheria da casa ed anche quella personale ben lavata e pulita. Un paio di spruzzi su ogni capo e la fragranza leggera del basilico darà un’immediata idea di freschezza.

Prima di riporre i capi nell’armadio, è bene far asciugare all’aria aperta, non necessariamente sotto il sole diretto.

Ecco, abbiamo ottenuto un deodorante del tutto naturale. Niente rischio di irritazioni della pelle, né eritemi dovuti ad eccipienti chimici. Una delle tante soluzioni semplici realizzate usando cose di casa.

Le spezie in casa

Si tratta di una delle semplici ma efficaci ricette della nonna di cui la tradizione italiana e così ricca. Da ricordare anche gli usi delle spezie per combattere piccole difficoltà di stagione. Per esempio, in questi giorni il telegiornale avverte che è di nuovo in arrivo il caldo africano. Bene ricordare, allora, che sono 5 le spezie che permettono di combattere il caldo da dentro.