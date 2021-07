Nessuno può negare che il mangiare sano sia uno dei requisiti più importanti per vivere una vita lunga e in salute. Scegliere quindi per bene gli alimenti che ingeriamo, facendo una selezione attenta ed informata, è tanto importante quanto intelligente.

In questo articolo, allora andremo a vedere per quale motivo le carote fanno bene e tutte le portentose proprietà benefiche delle quali sono davvero ricche. Infatti, pochi sanno che questo ortaggio famosissimo aiuta a contrastare tumori, invecchiamento e colesterolo alto.

Carote e melanina

Se da un lato, le carote sono famose per essere un alimento perfetto da assumere durante la dieta, le loro proprietà non finiscono qui. Un’altra caratteristica fondamentale di questo ortaggio è proprio che, grazie alla ricca presenza di carotenoidi, sono ottime per proteggere la cute dalle fonti di luce.

Infatti, il beta-carotene contenuto in questo alimento fa parte di quei pigmenti foto-protettivi che permettono al nostro corpo di resistere all’esposizione diretta del sole.

Un aiuto importantissimo durante l’estate, ma che comunque non è il più importante tra i fantastici effetti che ha sul nostro corpo il consumo delle carote.

Le proprietà delle carote sono davvero molteplici e fantastiche. Grazie ai vari componenti che possiamo trovare all’interno di questo ortaggio gli effetti sulla salute sono incredibili.

Vediamone qualcuno assieme: le carote, per prima cosa, aiutano a regolare le funzioni intestinali; sono diuretiche e depurative, quindi estremamente utili in caso di calcoli, cisti o problemi urinali; grazie alla presenza di carotenoidi e fibre sono perfette per abbassare i livelli di colesterolo LDL nel sangue; a causa del loro alto contenuto di vitamina A e beta-carotene sono poi ottime per preservare e rafforzare la vista. Infine secondo un recente studio, grazie alle loro proprietà antiossidanti possiedono anche la capacità di contrastare e ridurre il rischio di cancro e tumori.

Insomma, un vero e proprio super food che d’ora in poi non dovrà più mancare nelle nostre dispense.

