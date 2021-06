Questi gli originali e alternativi usi dei vasetti degli omogeneizzati che aiutano il pianeta e ci fanno anche risparmiare soldi

Madri, padri e chiunque si trovi ad accudire un bambino piccolo in generale sanno bene quanto possono essere d’aiuto gli omogeneizzati nel momento della pappa. Questi piccoli vasetti preconfezionati sono estremamente utili, pratici da trasportare e velocissimi da tirare fuori nel momento del bisogno. L’unica loro pecca è quella di lasciare delle confezioni di scarto che non fanno altro che andare ad aggiungersi alla già ingente spazzatura che produciamo.

Esiste però un’alternativa: sono infatti proprio questi gli originali e alternativi usi dei vasetti degli omogeneizzati che aiutano il pianeta ci fanno anche risparmiare soldi.

Pratici e originali puntaspilli colorati

Per prima cosa, possiamo ricavare dai vasetti degli omogenizzati vuoti dei pratici e originali puntaspilli colorati. Un oggetto utile e bello da vedere, perfetto anche come idea regalo per quegli amici e parenti amanti del cucito.

L’idea è quella di prendere un’imbottitura morbida e attaccarla sul coperchio del nostro vasetto, ricoprendola poi con della stoffa colorata. La parte di sopra sarà quindi il nostro puntaspilli, mentre all’interno del vasetto potremo riporre piccoli oggetti da cucito utili e di design: per esempio qualche rocchetto di filo colorato, un gessetto da sarto o magari anche un ditale e qualche spilla.

Mini-candele profumate

Allo stesso modo, i piccoli vasetti vuoti per gli omogeneizzati sono perfetti per diventare delle simpatiche mini-candele profumate. Una volta lavati per bene e rimosso coperchio ed etichette, potremo riempirli con della cera sciolta a bagnomaria, magari anche questa riciclata da vecchie candele. Cera che poi, durante la lavorazione, profumeremo con aromi ed oli essenziali a piacimento per creare le nostre personalissime mini-candele profumate.

Contenitori portaspezie semplici ed eleganti

Per finire, una delle più pratiche e suggestive idee di riutilizzo di questi vasetti è quella di trasformarli in degli eleganti contenitori portaspezie ornamentali. In questo modo potremo avere le nostre spezie ed erbe aromatiche da utilizzare in cucina sempre a portata di mano. Riusciremo, allora, a conservare tutte quelle spezie acquistate sfuse e le erbe essiccate e preparate da noi senza dovere spendere soldi acquistando dei barattoli appositi.

Erano proprio questi gli originali e alternativi usi dei vasetti degli omogeneizzati che aiutano il pianeta ci fanno anche risparmiare soldi.

