Le piante grasse sono riconosciute da tutti per la loro maestosità, le loro svariate dimensioni ed il fascino esotico che evocano.

Per chi non lo sapesse, esistono anche le piante grasse pendenti, queste possono essere sistemate ovunque e garantiscono un effetto scenico sensazionale.

Infatti, in pochi sanno che basta questa straordinaria pianta grassa pendente per lasciare i nostri vicini a bocca aperta

Epiphyllum

L’Epiphyllum (dal greco ‘sopra la foglia‘) è una pianta grassa pendente che si differenzia dalle altre, non avendo spine, diventando ottima per chi ha bambini che corrono ovunque.

È straordinaria poiché genera fiori molto belli, appariscenti e abbastanza grandi che raggiungono persino i 15 centimetri di diametro, e hanno una forma ad imbuto con colori dai toni accesi dell’arancio e del rosso. Inoltre, la pianta può arrivare a 60 cm d’altezza.

L’importante è che ci ricordiamo che non bisogna lasciarla per ore sotto i raggi del sole diretti, per non rischiare di bruciare gli steli.

Per crescere bene ha bisogno di una temperatura tra i 10 e i 25 gradi e va annaffiata regolarmente soprattutto durante il grande caldo estivo.

L’Epiphyllum ama il terreno costantemente umido e cresce benissimo direttamente a terra a temperature miti, oltre che nei vasi, regalando sempre maestosità.

È molto semplice mantenerla poiché è una pianta autonoma, ma devono comunque essere eliminati gli steli esausti o danneggiati, operazione consigliata d’estate.

Maggiori informazioni

Scegliamo un vaso stabile di grandi dimensioni, che sia più largo che alto, in quanto le radici non necessitano di andare particolarmente in profondità.

Scegliamo un terriccio drenante, con un pH acido e non dimentichiamo di concimarla abbondantemente da marzo a settembre.

Come dicevamo, d’estate sarà doveroso proteggere le piante dal sole forte, mentre dovremo procedere a rinvasarle annualmente, dopo la fioritura.

Quando le temperature saranno elevate è consigliato vaporizzare frequentemente la pianta con acqua demineralizzata, inoltre gradisce molto anche gli scrosci naturali di pioggia.

