Dopo un ribasso che va avanti da fine 2020, a breve potremmo essere nelle condizioni di comprare a man bassa azioni Giglio Group. Lo scenario di cui avevamo parlato in un report precedente, infatti, sta per essere completato. Le quotazioni, infatti, stanno per raggiungere area 1,9 euro un livello che in passato per ben tre volte ha fermato le pressioni ribassiste e fatto ripartire al rialzo il titolo. Potremmo assistere, quindi, alla formazione di un quadruplo minimo dal quale le azioni Giglio Group potrebbero esplodere al rialzo.

È interessante notare che area 1,8 euro rappresenta un punto di approdo molto importante per la proiezione ribassista sul time frame settimanale. Possiamo, quindi, immaginare che, senza violarlo in chiusura settimanale, questo livello di supporto in area 1,8 euro potrebbe essere il vero punto di ripartenza.

Senza volerci impelagare in un dibattito se è meglio entrare a 1,8 euro piuttosto che a 1,9 euro, una possibile strategia potrebbe essere la seguente: comprare in area 1,8/1,9 euro e far scattare lo stop nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 1,8 euro accompagnata da un segnale di vendita dello Swing Indicator.

A breve potremmo essere nelle condizioni di comprare a man bassa azioni Giglio Group: le indicazioni dell’analisi grafica

Giglio Group (MIL:GG) ha chiuso la seduta del 5 luglio a quota 1,956 euro in ribasso del 2,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile