Il basilico è considerato la regina delle piante aromatiche. Dal colore verde brillante e dal profumo fresco, intenso e facilmente riconoscibile.

Facile da coltivare, anche per i meno esperti, non necessita di particolari cure.

Una pianta che ci darà molte soddisfazioni e che renderà ogni nostro piatto profumato e gustoso.

Il pesto alla genovese, uno spaghetto con il pomodoro fresco, o una pizza margherita. Piatti tipici italiani, che il basilico rende unici.

In pochi sanno che è facilissimo coltivare questo basilico che ha il sapore di limone

Si coltivano molte varietà di basilico. Ma ne esiste una in particolare, curiosa e meno conosciuta rispetto a quella tradizionale.

Parliamo del basilico limone o basilico al limone. Una pianta che ha le foglie che profumano proprio del tipico agrume.

Una combinazione perfetta, sia per gli amanti della pianta aromatica, sia per quelli che amano il sapore aspro del limone. Ottima per dare gusto a piatti di pesce, ad un sorbetto, o perché no, anche per un pesto originale. Le sue foglie sono utilizzate anche in pasticceria.

Come coltivare questa varietà di basilico

Infatti, in pochi sanno che è facilissimo coltivare questo basilico che ha il sapore di limone e che può rendere anche i piatti tipici della cucina italiana, unici e particolari.

Una pianta che si presta benissimo alla coltivazione in piena terra o in vaso. Cresce perfettamente sotto il sole o a mezz’ombra. Ha bisogno, però, di un terreno ben drenato. Ma non sopporta i ristagni di acqua che potrebbero danneggiare le sue radici e le sue foglie. Proprio queste, sono soggette a muffa e parassiti.

La sua raccolta avviene tra maggio e ottobre, e come il basilico classico può essere conservato anche in inverno. Come spiegato in questo articolo È questo il modo migliore per conservare il basilico e averlo sempre fresco profumato come appena raccolto anche in inverno.

Una pianta aromatica dal sapore fresco che potremmo gustare così tutto l’anno.