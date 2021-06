Veder crescere splendide e profumatissime piante nel giardino che abbiamo coltivato con tanta cura è un’enorme soddisfazione. Con la bella stagione si può assistere allo sbocciare di tanti fiori variopinti, una vera goduria per gli occhi. Tra questi le bellissime peonie.

Se anche noi abbiamo la fortuna di averle in giardino, dovremmo sapere che vi sono delle piante particolari che dovremmo affiancar loro. E per validi motivi: sia perché stanno benissimo vicino a questi fiori e ne valorizzano la resa cromatica, sia perché possono difenderle da vari problemi. Ecco allora 2 piante perenni coloratissime da abbinare alle peonie per fioriture rigogliose e non solo, sotto consiglio della nostra Redazione.

2 piante perenni coloratissime da abbinare alle peonie per fioriture rigogliose e non solo

Pur essendo fiori meravigliosi, le peonie necessitano di cure adeguate e costanti. In particolar modo in questo periodo, in cui il caldo non lascia tregua. Una potatura attenta è necessaria e le innaffiature abbondanti sono all’ordine del giorno. Ecco perché sarebbe molto spiacevole se dovessimo vedere tutto il lavoro in frantumi a causa dell’attacco di qualche animaletto sgradito.

Per offrire la massima protezione alle peonie, dovremmo perciò valutare l’idea di mettergli accanto 2 piante speciali. Nello specifico parliamo del tagete e della potentilla.

La mossa vincente che da vigore a tutto il giardino

Interrando queste due tipologie di piante vicino alle peonie otterremo diversi benefici. Innanzitutto, riusciremo a mettere in risalto il colore dei loro petali. Infatti, il tagete e la potentilla sbocciano tutta l’estate. Inoltre, hanno tonalità che vanno dal bianco al giallo fino al rosso, perfettamente in linea con le sfumature cromatiche delle peonie. Vicine faranno un figurone e rimarremo certamente soddisfatti della scelta.

Ma i vantaggi non sono finiti qui. Il tagete, oltre che essere bello, garantisce protezione alla peonia, in quanto le sue radici emanano un liquido sgradito ai vermi nematodi. La potentilla, invece, con le sue colorazioni attira insetti utili come le coccinelle, predatori naturali di alcuni parassiti come gli afidi.

