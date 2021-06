Molti quando si mettono a dieta devono fare i conti con le improvvise voglie di dolce e con il perenne senso di fame che gli attanaglia lo stomaco. Non c’è, però, da disperarsi perché ci sono molti alimenti che oltre ad essere molto leggeri, contengono poche calorie.

Un caso è la verdura che deve essere sempre presente in ogni pasto. Se, invece, si desidera capire cosa mangiare negli spuntini oggi proponiamo un’idea molto saziante e comoda da portarsi dietro. Infatti questo alimento gustoso e croccante riduce il senso di fame evitando le abbuffate. Scopriamo insieme qual è e vediamo nel dettaglio perché inserirlo nelle nostre diete.

Stiamo parlando della frutta secca: noci, nocciole, anacardi, mandorle, arachidi, pistacchi e pinoli. Consumare questo tipo di cibo porta diversi generi di benefici.

Tutte queste granaglie contengono grassi polinsaturi, omega 3 e omega 6 e aiutano ad abbassare il colesterolo. Inoltre sono presenti parecchi generi di vitamine: la “A”, la “K”, la “E” e la “C”.

Dato il loro alto potere saziante sono delle ottime alleate contro l’insorgere dell’obesità. Per sfruttare al meglio le loro proprietà si possono consumare a colazione o come snack a metà mattino e pomeriggio.

Come inserirlo correttamente

Nonostante tutte queste buone qualità, ci sono dei momenti in cui è meglio non consumare la frutta secca. Oltre ai casi di allergia in cui assolutamente va evitata, ci sono alcune lavorazioni che la rendono molto più buona ma calorica.

Parliamo ad esempio di un classicone da aperitivo, le noccioline salate oppure i cioccolatini che le contengono. È meglio, invece, consumarle al naturale e inserirle come spuntino in mattinata o nel pomeriggio in modo da spezzare la fame. Il loro potere naturalmente saziante ci porterà ad arrivare ai pasti principali senza aver lo spasmodico bisogno di riempirci la pancia.

