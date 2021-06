Negli ultimi anni, i nostri bambini si sono divertiti a realizzare un ‘giocattolo’ che ha spopolato sui social. È diventato un vero e proprio tormentone virale, infatti ogni bambino realizzava il proprio modello preferito.

Stiamo parlando dei famosissimi slime, giocattoli gelatinosi, che a noi adulti creano un poco di disgusto. In pochi pensano che questi oggetti inusuali siano adatti alla pulizia e alla cura della nostra auto.

Chi ha dei bambini in casa sicuramente avrà contribuito alla realizzazione di questo strano gioco, molto amato dai più piccoli. La sua popolarità sta sul fatto che è possibile crearlo con pochi ingredienti sempre presenti in casa.

Si possono realizzare in tantissimi colori, forme, materiali diversi e soprattutto possono essere anche profumati. In realtà molti adulti non sanno che questo popolare gioco per bambini può essere utile anche per un’altra funzione.

Dopo aver scoperto questo trucco non riusciremo più a farne a meno per la pulizia della nostra auto

Capita a tutti di comprare il pane e che briciole e semi, dal sacchetto si distribuiscano all’interno dell’abitacolo. Oppure a volte lasciamo sui nostri sedili fogli volanti, note, volantini della spesa ecc. Inoltre chi possiede un cane, avrà vissuto sicuramente il dramma di ritrovare i sedili della propria macchina pieni di peli.

Quando ci rendiamo conto che la nostra automobile si ritrova in una condizione pietosa, corriamo subito ai ripari, precipitandoci al primo autolavaggio.

Perché invece non proviamo ad eliminare ogni piccola briciola utilizzando lo slime?

Grazie alla sua natura gelatinosa, catturerà ogni piccolo granello nascosto con il minimo sforzo. Inoltre se desideriamo nascondere piccoli graffi sulla nostra carrozzeria possiamo utilizzare un elemento molto popolare tra le donne ovvero il solvente per togliere lo smalto. Semplicemente bisognerà inumidire un panno con il nostro solvente, rigorosamente senza acetone, ed il gioco è fatto. In pochi minuti spariranno tutti quei piccoli graffi che tanto ci infastidiscono