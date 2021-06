La vita è scandita da appuntamenti giornalieri, settimanali o a qualche mese di distanza.

Spesso per viverli pienamente c’è anche bisogno di soldi. Si pensi alla festa dei 18 anni di un figlio, o alla cresima di un nipote o alle vacanze della prossima estate. Allora come fare se lo stipendio è “basso”?

Presentiamo oggi una strategia operativa in tema. Infatti, ecco come accumulare soldi sul conto corrente con 1.000 euro di stipendio al mese, per andare in vacanza o fare un acquisto importante.

Il PAC per accumulare soldi con successo con 1.000 euro di stipendio al mese

Il punto di partenza si chiama “risparmio” e non potrebbe essere diversamente. Ma da solo non basta, ci sono dei segreti operativi, spesso sconosciuti, che aiutano ad accumulare con successo risparmi nel tempo. Esponiamoli.

Come primo punto, dobbiamo stabilire a inizio mese le somme dello stipendio da destinare: alle spese fisse, a quelle variabili e al risparmio.

Questo lavoro va fatto con criterio e con scrupolosità anche se guadagniamo “solo” 1.000 euro al mese. In quest’articolo illustriamo nello specifico come fare e tutti i passaggi che dobbiamo rispettare.

Il secondo segreto è quello di tarare spese e risparmi al crescere del reddito.

Ad esempio, si potrebbe partire da una quota fissa di risparmi di 30 euro a settimana o 100 al mese. E poi farla crescere di quel che si può nei mesi che lo consentono. Ossia in quelli in cui guadagniamo qualcosa in più (si pensi a eventuali regali monetari o a lavori extra) o abbiamo meno spese del solito.

Un altro punto chiave da rispettare è che le somme già risparmiate in passato si toccano solo nei casi estremi e gravi. Poi vanno semplicemente dimenticate, come se ci fossero state rubate. Prelevare dai risparmi accantonati, infatti, crea i presupposti giusti per stare sempre al punto di partenza.

Ecco come ritrovarsi le somme giuste per una vacanza o un’auto

A questo punto scatta la parte tecnica, ossia quella della gestione delle somme man mano risparmiate.

Il 4° segreto passa per l’utilizzo del numero giusto di conti attivi da possedere per gestire i propri soldi.

L’ideale sarebbe avere tre conti: uno per l’accredito dello stipendio e di tutte le entrate in generale, e l’addebito delle utenze fisse. Un secondo abbinato a una carta di credito e con la quale sostenere solo le spese variabili. Infine, un terzo conto potrebbe essere un conto deposito (CD) su cui accumulare i risparmi mensili.

Il 5° segreto rimanda, infatti, alla valorizzazione dei risparmi man mano accumulati.

Al riguardo serve un prodotto che abbia zero costi di apertura, gestione e chiusura e che al contempo renda qualcosa anche sul breve periodo. All’articolo di cui qui il link illustriamo 5 idee d’investimento fino a 2 anni.

Ricapitolando, ecco come accumulare soldi sul conto corrente con 1.000 euro di stipendio al mese, per andare in vacanza o fare un acquisto.