Come realizzare lo slime fatto in casa.

Chi ha figli sa bene che ogni pomeriggio bisogna inventarsi qualcosa per tenere i nostri piccoli occupati, e non è sempre facile. Allora perché non creare, magari assieme a loro, un gioco semplice e divertente come lo slime che si comprava da piccoli nei negozi di giocattoli?

Oggi vi proponiamo due versioni diverse, una con e una senza colla vinilica.

Come realizzare lo slime fatto in casa con la colla vinilica

Questa versione dello slime si può produrre facilmente con solo due ingredienti. In particolare andremo ad usare due parti di colla vinilica (bianca o trasparente dipende dal vostro gusto) e una parte di borotalco. Quindi per esempio se utilizzeremo 100g di colla vinilica ci serviranno 50g di borotalco. Inoltre potrete aggiungere all’impasto finito del colorante alimentare per donare una tonalità a vostra scelta. Ma potete anche decidere di aggiungere brillantini o glitter e incorporarli nello slime se pensate di far cosa gradita ai vostri piccoli.

Una volta mescolati tutti gli ingredienti e raggiunta la consistenza desiderata lo slime è già pronto per essere usato nei giochi dei nostri bambini. Attenzione però che non lo ingeriscano, supervisionateli sempre.

Come realizzare la versione con l’amido di mais

Se volete avere pomeriggi più tranquilli e produrre uno slime altrettanto semplice ma meno pericoloso in caso di ingestione vi proponiamo questa versione composta da una parte di amido di mais e due parti d’acqua. Quindi se per esempio vorrete utilizzare 100g di amido di mais vi serviranno circa 200g di acqua per ottenere il vostro slime.

Come nella precedente ricetta basterà mescolare tutti gli ingredienti fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Aggiungete quindi il colorante desiderato e/o i glitter o altre aggiunte richieste dai pargoli.

Ora che sapete fare ben due tipi diversi di slime per i vostri bambini, non c’è più pericolo che si annoino nei pomeriggi di pioggia, buon divertimento!